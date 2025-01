La “Pignolata più grande” chiude le feste a Filadelfia

Tra gli scopi specifici che le Associazioni Pro Loco, Profilos e Agorà, si prefiggono vi sono: la valorizzazione e promozione del territorio attraverso gli aspetti delle tipicità locali; la valorizzazione dei piatti della tradizione ela degustazione di prodotti attraverso sagre, eventi enogastronomici sul territorio.

Le Associazioni Pro Loco, Profilos ed Agorà agiscono nella convinta considerazione che un grande evento non costituisca solo una manifestazione del prodotto territorio ma che esso possiede un intrinseco contenuto di comunicazione del luogo.

L’evento agisce quindi anche come veicolo per diffonderela conoscenza di un territorio.Eventi fondamentali per la diffusione della cultura gastronomica calabrese.

Sulla base di tali premesse le Associazioni Pro Loco, Profilos ed Agorà hanno inteso realizzare la “Pignolata più grande” del mondo.

Un’iniziativa pensata ad hoc per movimentare la giornata conclusiva delle feste natalizie che coincide con la festa della Epifania e che ha voluta salutare così il nuovo anno con svolgimento festoso e aggregativo.

La Pignolata al miele è una tipica dolcezza delle tradizioni culinarie calabresi, particolarmente diffusa durante il periodo delle feste.

A Filadelfia è tradizione prepararla soprattutto nel periodo Natale. È stato un momento di condivisione non solo perché tante signore insieme sisono messe all’opera per la sua realizzazione, ma anche perché c’è l’usanza di donarla ad amici e parenti. Alla realizzazione dell’evento sono intervenuti anche i ragazzi e ragazze del SAI.

È stata l’occasione per fare una grande festa di piazza anche e soprattutto per il piacere dello stare insieme creando occasioni di incontro per residenti e turisticon la presenza della classica Befana e del DJ Ivan.

L’evento per la realizzazione della “Pignolata più grande” ha visto impegnate, in prima fila, volontari donne di ogni età della nostra cittadina, in modo che la preparazione si è potuta muovere nel solco fedele della tradizione filadelfiana con indicazione degli ingredienti e della tipologia e metodo di produzione e di impasto tradizionale.Il risultato è un dolce croccante all’interno e morbido all’esterno, con un sapore ricco e goloso, che rispecchia la tradizione e la generosità della cucina calabrese.

C’è nel modo di alimentarsi dei calabresi qualcosa di sacro e d’antico, l’osservanza di regole di comportamento che vengono dai secoli con piatti fortemente legati alle ricorrenze religiose; non vi è dubbio che la cucina tipica calabrese è un prototipo della dieta mediterranea.