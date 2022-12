La Poliporto Soverato alla 42esima Valencia Marathon

E finalmente il grande giorno sta arrivando, sabato 3 dicembre sveglia in piena notte per iniziare l’avventura, l’appuntamento è fissato alle 4.00 a Catanzaro. Cinque amici e compagni di squadra Ettore, Cosimo, Salvatore, Giuseppe e Santino si ritrovano e in auto partono per Napoli , ad attenderli c’è il volo diretto per Valencia.

Domenica 4 c’è l’epilogo di una lunga preparazione, 30000 atleti professionisti e amatori da tutto il mondo si danno appuntamento a Valencia per 42^ edizione della maratona di Valencia, tra i 30000 partecipanti c’era anche la Poliporto Soverato con cinque atleti Ettore Soluri, Cosimo Lagani, Salvatore Carioti, Giuseppe Caliò e Santino Gualtieri.

La maratona si snoda su un percorso interamente pianeggiante e a due passi dal mare in luoghi di rara bellezza: la partenza e l’arrivo sono alla Città delle Arti e delle Scienze, un complesso architettonico unico nel suo genere.

L’arrivo è spettacolare: gli atleti raggiungeranno il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150 metri di lunghezza e 8 di larghezza trasformando il finale della maratona in uno dei più affascinanti di sempre.

I nostri eroi concludono tutti la gara, uno su tutti spicca, Santino Gualtieri che dopo una bella stagione agonistica migliora il suo primato personale.