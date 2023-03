La Poliporto Soverato alla Napoli City Half Marathon

L’etiope Muktar Edris e la polacca Angelika Mach si sono imposti domenica 26 febbraio nella Napoli City Half Marathon a cui hanno preso parte oltre 5000 atleti in una giornata ideale come temperatura anche se flagellata da un vento capriccioso che sicuramente ha influito sui risultati finali.

Grandi risultati per gli 8 atleti della Poliporto Soverato dove ancora una volta si è distinto in modo eccellente Andrea D’Ambrosi SM35, partendo tra i top runner ha concluso la gara con un tempo di tutto rispetto realizzando il suo record personale 1h14″02′, posizionandosi 14° tra gli italiani e 31° assoluto.

La mezza di Napoli è da considerarsi una delle manifestazioni più importanti d’Italia con una gran partecipazione a livello internazionale con atleti stranieri e atleti provenienti da tutte le regione d’Italia .

Percorso veloce nella prima parte con scenario lo splendido Lungomare Caracciolo con sfondo il Vesuvio, passando dal centro storico dove si è svolta la seconda parte della gara leggermente più impegnativa con la salita della galleria fino ad arrivare all’Expo Mostra D’Oltremare dove Il clima caldo umido non ha aiutato gli atleti .

Oltre ad Andrea D’Ambrosi si è distinto, con grande soddisfazione per la Poliporto Soverato, Rocco Migliorino SM 50 con il tempo di 1h22″21′ posizionandosi 100° assoluto e 5° di categoria.

Altri ottimi risultati per Daniele Procopio SM 40 e Luciano Alcaro SM65 per il debutto sulla mezza e per Vitaliano Rocca SM65 che stabilisce il suo record personale.

Grandi soddisfazioni anche per Salvatore Carioti SM55 che per poco non realizza il personale ed infine non per meno merito, l’inarrestabile, l’insostituibile Presidente Ettore Soluri SM55 e per l’unica donna della squadra Daniela Alfieri.