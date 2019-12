La politica catanzarese si confronta sulla stagione dei partiti

Un bel pezzo di politica degli ultimi decenni si confronterà sul tema sempre attuale del rapporto fra partiti e bene comune, fra eletti e popolo, fra rappresentati delle istituzioni e impatto reale sui territori di riferimento. “Il ruolo dei rappresentanti politici e dei partiti di centrosinistra per lo sviluppo della Città di Catanzaro” è il tema dell’incontro che si terrà sabato 7 dicembre 2019, alle ore 16.00, all’hotel Perla del Porto di Catanzaro Lido.

Alla discussione parteciperanno Marisa Fagà, Michele Frisini, Marcello Furriolo, Agazio Loiero, Rosario Olivo, Mario Tassone, Donato Veraldi. In programma anche un contributo del socialista Piero Amato, attivo nelle istituzioni di Comune, Provincia e Regione e nel sociale, e la presentazione di una raccolta di documenti, articoli di stampa e foto, a cura dello stesso ex assessore regionale ed ex presidente della Provincia di Catanzaro.

La raccolta di documenti e di ritagli di stampa è finalizzata a testimoniare il lavoro collettivo che il centrosinistra catanzarese ha prodotto, nei decenni passati, quando erano protagonisti i grandi partiti della Prima Repubblica, a favore dello sviluppo del Capoluogo. Tra i partecipanti numerosi autorevoli rappresentanti della politica catanzarese e regionale, con ruoli primari anche di livello nazionale, per un dibattito si preannuncia interessante, qualificato e di livello alto.