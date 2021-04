La Polizia di Stato ricorda l’Agente del Corpo delle Guardie di P.S. Andrea Campagna, vittima del dovere.

Lunedì, 19 aprile 2021, alle ore 16,30, presso il cimitero comunale di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, il Questore della Provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, deporrà un cuscino di fiori alla tomba della Guardia di P.S. Andrea Campagna, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Medaglia d’Oro Vittima del terrorismo, ucciso, quando era in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Milano, in un agguato terroristico, eseguito da appartenenti al gruppo dei “Proletari armati per il comunismo”, avvenuto il 19 aprile 1979, allorché fu attinto da 5 colpi di pistola mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura di fronte alla casa della fidanzata in via Modica, quartiere Barona, di Milano.

Alla breve cerimonia commemorativa, cui seguirà un messa celebrata presso la Chiesa Madre dello stesso Centro, che si svolgerà in maniera molto raccolta nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente per la prevenzione della pandemia da covid-19, sarà presente Maurizio Campagna, fratello del nostro caduto.