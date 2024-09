La Presidente del Parlamento Europeo ringrazia Badolato per l’ospitalità ricevuta

La Presidente del Parlamento Europeo, onorevole Roberta Metsola, ha inviato al sindaco di Badolato, Giuseppe Nicola Parretta, un messaggio di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta durante la sua visita nel borgo antico nello scorso mese di agosto.

Altro messaggio ha inviato a Luigi Staiano e al suo staff del “Catojo dello Spinetto” dove la Metsola e i suoi accompagnatori hanno avuto il piacere di assaggiare la cucina tradizionale calabrese e badolatese in particolare.

Così il testo della email inviato al sindaco Parretta: “Signor Sindaco, desidero ringraziarLa per l’accoglienza che mi ha riservato in occasione della mia visita a Badolato, durante il mese di agosto. La bellezza del borgo di Badolato rappresenta un vanto non solo per la Calabria, ma anche per l’intera Europa. Cordiali saluti, Roberta Metsola”.

Ed ecco il testo della email ricevuta dal “Catojo lo Spinetto” di Luigi Staiano: “Alla cortese attenzione dello Staff. – Gentilissimi, desidero ringraziarvi per l’accoglienza e l’ospitalità che ci avete riservato in occasione della nostra visita presso il “Catojo dello Spinetto”, nella splendida cornice del borgo di Badolato. L’ottima cucina dello chef, e la gentilezza dello staff, hanno contribuito a rendere la nostra sosta a Badolato un momento di autentica serenità. Un caro saluto, Roberta Metsola”.

Il sindaco Parretta ha commentato: “Piccole soddisfazioni e grandi apprezzamenti. Complimenti a tutto Badolato. Adesso possiamo dire che pure al Parlamento Europeo conoscono l’antica nostra cultura del Catojo che significa amicizia, cordialità e condivisione!”.

Da parte sua l’Università delle Generazioni (che da decenni lavora incessantemente per diffondere in tutto il mondo la civiltà contadina badolatese e i suoi valori) si dice lieta che il lavoro corale dei badolatesi (dentro e fuori i confini) per la rinascita del borgo continua a dare buoni frutti e incoraggianti attenzioni e risultati, validi pure per tutta la Calabria di cui Badolato borgo è splendido prototipo.