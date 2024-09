La presidente della Pro Loco di Chiaravalle ha rassegnato le dimissioni

La presidente della Pro Loco di Chiaravalle Centrale Marinella Rotiroti, in data 17 Settembre 2024, ha rassegnato al Consiglio Direttivo le sue dimissioni.

Considerato che la notizia, immediatamente, ha fatto il giro del paese generando uno stato di confusione tra i soci ed i cittadini tutti, con la presente nota si vuole fare chiarezza sulla situazione.

La decisione, presa dopo un’attenta riflessione e con profonda amarezza, nulla ha a che fare con la gestione dell’Associazione, con il rapporto con i consiglieri o con l’intera assemblea dei soci.

Le motivazioni di tale scelta sono di natura esclusivamente personale, legate all’attuale stato di salute della presidente, di cui, per motivi di privacy, non è possibile rendere noti i dettagli, oltre che agli impegni personali e familiari che la costringeranno, nei prossimi mesi, a trovarsi spesso fuori sede.

La presidente crede fermamente nell’importanza dell’attività di volontariato e, consapevole di non poter dedicarsi ad essa con la stessa costanza con la quale ha lavorato al bene dell’Associazione in questo suo primo anno di vita, ha deciso di fare un passo indietro ma non intende abbandonare definitivamente la vita associativa. Infatti ha già fatto sapere ai consiglieri ancora in carica che rimarrà a disposizione della Pro Loco e garantirà, per quanto possibile, il proprio aiuto e sostegno alle sue attività.

L’auspicio è che l’assemblea dei soci di cui Marinella Rotiroti rimane componente effettivo, già convocata per fine mese, possa candidare ed eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo per assicurare la nomina di un nuovo presidente in tempi brevi.