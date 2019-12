La Pro Loco di Badolato chiude il 2019 con una “Cena Sociale” nel borgo

Domenica 29 Dicembre sera si è tenuta, presso il Ristorante “Il Castellano” di Badolato borgo, la “Cena Sociale di fine anno” della Pro Loco di Badolato con una bellissima serata di festa e comunità, trascorsa assieme a tanti soci e amici, cittadini badolatesi e non solo, ospiti stranieri (Tedeschi, Svizzeri, Americani, Svedesi) residenti o al momento in vacanza nell’antico borgo.

Una “Cena sociale” straordinaria e divertente che si è posta a chiusura di un buon anno di attività istituzionali e iniziative per il sodalizio badolatese, da anni affiliato anche al circuito dell’U.N.P.L.I. Calabria, guidato dal presidente Pietro Piroso. Una serata di festa e comunità, caratterizzata anche da momenti ludici, con diverse tombolate sociali, dalla degustazione di alcuni dolci tipici natalizi e da un brindisi di auguri per il 2020 che si prospetta un anno intenso di attività importanti per la Pro Loco di Badolato, per il territorio e per la cittadina jonica in cui si opera da decenni.

La Pro Loco di Badolato intende ringraziare tutti i presenti alla “Cena Sociale” a partire dalla famiglia Leuzzi per l’ospitalità avuta, con un complimenti speciale rivolto soprattutto alle donne della cucina del loro ristorante per l’ottimo buffet di specialità culinarie calabresi allestito per l’occasione.

Un ringraziamento va a tutti i soci della stessa Pro Loco, giovani e adulti, ed a tutti gli amici che hanno donato qualcosa da mettere in palio come premi per le simpaticissime tombolate effettuate: Bar Solesi, Lido Solesi, Macelleria Bressi, Oleifici Leuzzi e Ristorante “Il Castellano”, Cartolibreria “Prisma”.

Un ringraziamento finale va inoltre agli amici musicisti Massimo Criniti e Natale Ferraiolo per aver allietato la serata con canti e suonate popolari della migliore tradizione musicale mediterranea.