La Pro Loco di Girifalco festeggia i 50 anni

Dibattito e festa per l’associazione guidata da Angela Mascaro

Un compleanno speciale per la Pro Loco Girifalco che, ieri sera, ha festeggiato i 50 anni con un dibattito a più voci moderato dal prof. Pino Vitaliano ed introdotto dal presidente Angela Mascaro. Dopo i saluti del sindaco Pietrantonio Cristofaro e del presidente Unpli Catanzaro Vitaliano Marino, il moderatore ha conversato con gli ex presidenti della Pro Loco presenti. La serata è stata allietata dalla musica di Saverio Fodaro e dalle poesia di Maurizio Laugelli.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha omaggiato l’associazione con una pergamena di ringraziamento per “aver saputo valorizzare il territorio e per aver creato e consolidato le basi dell’associazionismo nella nostra Città”.

Il poeta Laugelli ha, invece, donato le sue poesie. Al termine del dibattito soci e ospiti hanno festeggiato con il taglio della torta accompagnato da musica e bollicine. Il presidente Mascaro e il direttivo hanno voluto fare dei ringraziamenti per la serata e, in generale, per il sostegno ricevuto.

“Un ringraziamento speciale vai agli ex presidenti che, con affetto, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’associazione, segno evidente di un legame che non conosce tempo. Grazie al sindaco Pietrantonio Cristofaro e all’amministrazione comunale Comune di Girifalco per il sostegno e la targa donata. Un ringraziamento speciale va al presidente regionale Unpli, Filippo Capellupo, al presidente Unpli Catanzaro Vitaliano Marino e alla consigliera regionale Unpli Anna Giampà. Grazie al prof. Pino Vitaliano per aver moderato i lavori, al vicepresidente della Provincia Francesco Fragomele per la gradita presenza, al socio onorario Giuseppe Rosanò per le riprese, ai residenti per la pazienza, agli operai del Comune per la collaborazione, al Kaleidocafè per la torta, al Parco di Monte Covello, ai carabinieri e a tutti i soci e al pubblico presente.

Grazie all’associazione “Le pacchiane”, all’Avis Comunale Girifalco – OdV all’ Associazione Girifalcese in Svizzera, alla Prociv-Girifalco Associazione “Radicando” Girifalco CZ, all’ Archeoclub d’Italia Toco Carìa Girifalco e a tutte quelle presenti. Infine un grazie speciale a Maurizio Laugelli e Fodaro Saverio per aver impreziosito la serata con poesie e musica”