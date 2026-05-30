​«La proclamazione non è un comizio»: Davoli Libera replica duramente al Sindaco

Corre l’obbligo di rispondere al comunicato stampa pubblicato dalla compagine “Impegno Comune” su Soverato Web in data 29/05/2026.

Il Sindaco si permette di scrivere: “Non si è ancora svolto il primo Consiglio Comunale e già assistiamo ad una continua attività di polemica, accessi agli atti seriali, esposti e attacchi nei confronti di dipendenti comunali e dell’ente. Un atteggiamento che, invece di favorire un clima di collaborazione e confronto democratico, rischia di alimentare tensioni inutili e dannose per il paese.”

Ed ancora: “Dispiace constatare che già nei primi momenti istituzionali successivi alle elezioni siano mancati quei segnali di garbo istituzionale e rispetto reciproco che dovrebbero sempre accompagnare il confronto democratico, soprattutto quando si rappresentano le istituzioni e l’intera comunità.”

In merito al supposto “mancato garbo istituzionale” che si sarebbe verificato durante la fase elettorale di proclamazione degli eletti (E NON DEL SOLO SINDACO), cogliamo l’occasione per far sapere al Sindaco che la procedura di proclamazione è normata rigidamente e perentoriamente dal D.P.R DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 66 e 67, che prevedono quanto segue:

Il presidente dell’Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell’art. 75.

Il segretario della prima sezione è segretario dell’adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un’unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell’art. 75.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev’essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l’adunanza viene sciolta immediatamente.

In nessuna parte della norma è previsto che il Sindaco possa parlare alla cittadinanza, ed in particolare ad essere l’unico a poterlo fare (come erroneamente sottolinea più volte, mettendo a tacere uno dei giovani neo-eletti consiglieri di “Davoli Libera”).

Il Sindaco ha trasformato una fase delle procedure elettorali in una sua passarella politica, cambiando la sala delle adunanze, che deve coincidere con il seggio N. 1, cambiando il protocollo, imponendo che dopo la lettura del verbale da parte del presidente della sezione n. 1, dovesse fare lui il discorso per avere il tifo da stadio, che certamente ha turbato le operazioni di proclamazione. Ha trasformato la proclamazione degli eletti in un suo comizio, rivolto ai suoi elettori portati in massa nella sala consiliare.

Peraltro è successa una cosa gravissima;

Proprio mentre Papaleo prendeva la parola, L’Ing. Procopio ha ricevuto una telefonata importante, e per non disturbare l’adunanza (che di fatto aveva già concluso la sua funzione) si è alzato dal tavolo del consiglio e si è allontanato per arrivare fuori e poter rispondere. Nel frattempo il Sindaco ha pensato bene di esprimere delle considerazioni sull’Ing. Procopio, esprimendosi così: “Grazie, questa era la proclamazione del Sindaco …… omissis……… vedo che comincia a mancare il garbo istituzionale……… no, no non si interviene, questa è la proclamazione del Sindaco e parlo solo io, la devi finire, non hai diritto di intervenire……… questo era un momento in cui doveva intervenire solo il Sindaco, era la proclamazione del sindaco……PARLO SOLO IO…” (al consigliere Apicella). Il tutto condito da applausi da stadio da parte dei sostenitori. Continuando a ribadire che nessuno poteva intervenire se non il solo Sindaco. Il Sindaco ancorché abbia avuto tre elezioni non ha ancora ben chiaro cosa sia la proclamazione degli eletti, continuando a comportarsi in modo autoritario ed incongruo e dimostrando di ignorare la legge elettorale.

Non possiamo non stigmatizzare il mancato intervento da parte dell’adunanza dei presidenti che avrebbero dovuto impedire che tutto ciò avvenisse, anche ricorrendo alla forza pubblica, e sciogliere immediatamente l’adunanza subito dopo la lettura del verbale. Ciò in applicazione della legge sopra riportata.

È sconcertante accertare che il Sindaco dopo 11 anni di amministrazione non conosca la legge elettorale.

In merito ai supposti: “……attacchi nei confronti di dipendenti comunali e dell’ente. Un atteggiamento che, invece di favorire un clima di collaborazione e confronto democratico, rischia di alimentare tensioni inutili e dannose per il paese.”, evidenziamo che il legittimo svolgimento dell’attività istituzionale dei consiglieri comunali, non può essere derubricato ad attacchi nei confronti di dipendenti comunali e dell’ente.

Cogliamo l’occasione di informare di ciò i dipendenti comunali, facendogli sapere che nell’espletamento del mandato elettorale, poter visionare atti che li potrebbero interessare direttamente, fa semplicemente parte del nostro dovere.

Il Sindaco ancora: “…. L’“ABC della politica” dovrebbe partire proprio da qui: distinguere il legittimo confronto democratico dall’attacco continuo e pregiudiziale. Noi scegliamo la strada del lavoro, del rispetto e dell’interesse collettivo. Davoli merita una politica seria, concreta e capace di unire, non un clima di conflitto permanente.”.

Accettiamo di buon grado il proposito di legittimo confronto democratico, ma non riusciamo a credere ad un Sindaco che si rivolge ad un consigliere dicendogli più volte di tacere e “non hai diritto di parlare”.

Rassicuriamo il Sindaco e la cittadinanza che noi saremo una vera opposizione seria, concreta e capace di unire, fermi restando i superiori principi costituzionali, a cui dobbiamo il massimo rispetto.

Ci preoccupa questo tentativo maldestro di fare politica, per due ordini di ragioni: la prima perché evidentemente ,da troppo tempo il Sindaco non è abituato ad avere una minoranza in sala consiliare ( si vede da come ha trattato il giovane consigliere del gruppo “Davoli Libera”, tra l’altro alla sua prima esperienza politica), la seconda perché con il presente articolo, senza motivazione alcuna, chiama ed inneggia il popolo, rischiando di scatenare un linciaggio mediatico verso coloro che, democraticamente, hanno partecipato alle elezioni, hanno perso, ed oggi svolgono il fondamentale ed indispensabile ruolo di minoranza.

Questo tentativo di delegittimazione dell’azione politica della minoranza è molto pericoloso, e speriamo rientri nei ranghi della civiltà immediatamente. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno sostenuto il gruppo “Davoli Libera”. Lavoreremo solo ed esclusivamente nell’interesse di Davoli.