La prossima stagione degli eventi di cultura giuridico-forense dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Catanzaro

L’AIGA di Catanzaro ha programmato di iniziare il nuovo anno con una ricca stagione di convegni che avranno come tema centrale e preminente – anche se non esclusivo – la riforma del processo penale, c.d. “modello Cartabia”, di imminente entrata in vigore (prorogata al 30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. 31.10.2022, n. 162).

Gli eventi culturali in questione saranno validi per la formazione obbligatoria degli avvocati e beneficeranno della partecipazione di magistrati, docenti universitari e avvocati altamente qualificati ma la loro caratteristica sarà quella di essere gratuiti ed aperti a chiunque sia interessato ad accostarsi all’apprendimento delle Scienze penalistiche. I seminari si collocano nel solco delle attività del Dipartimento di Diritto e Procedura penale “Cesare Beccaria” (diretto dall’avv. Marco Grande e dall’avv. Francesco Mancuso) che è incardinato presso la Sezione AIGA di Catanzaro (il cui presidente è l’avv. Antonio Arnò).

Considerando la portata della riforma è prevista una articolazione in più seminari suddivisi in diverse giornate di studio che saranno dedicate a questo specifico tema. Lo scopo degli eventi è quello di creare delle occasioni di approfondimento per conoscere gli aspetti teorico-pratici della novella legislativa che si pone come “svolta epocale” della giustizia penale: una simile riforma, andando indietro nel tempo, era stata concepita nel lontano 1988 dalla commissione presieduta dal prof. Gian Domenico Pisapia, che ha poi dato vita al codice di Procedura penale attualmente vigente.

Ed è per questa carica decisamente innovativa delle disposizioni in questione che il ciclo di lezioni seminariali viene denominato “La nuova fisionomia del processo penale”. L’idea nasce dalla partnership tra l’AIGA di Catanzaro e la Rivista scientifica ANVUR “Cammino Diritto” (il cui direttore è l’avv. Andrea De Lia). Inoltre, degno di nota è che proprio di recente il Dipartimento “Cesare Beccaria” ha ottenuto – tra i primi in Italia – vantando così un risultato di indiscusso prestigio su scala nazionale, il supporto del Gruppo Editoriale CEDAM-IPSOA-UTET (Wolters Kluwer Italia) che parteciperà attivamente agli eventi culturali dell’AIGA catanzarese.

Sono inoltre in programma, al di là dello specifico tema della “riforma Cartabia”, altre attività seminariali che riguarderanno i mezzi di ricerca della prova nel processo penale, il legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza ed i procedimenti di revoca e sostituzione di misure cautelari personali.

L’organizzazione scientifica dei convegni è curata dall’avv. Marco Grande (dottore di ricerca e docente di Diritto processuale penale).