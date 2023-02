La psicologia dietro alla musica nelle slot machine

È noto che la musica genera molti benefici per la salute ed è anche noto che cambia il modo in cui pensiamo. In questo articolo esaminiamo il motivo per cui le slot machine utilizzano la musica di sottofondo al fine di influenzare psicologicamente un giocatore.

La musica, a seconda del genere, può avere effetti diversi sui nostri comportamenti come affermato in precedenza creando un ambiente rilassante o ad alto tasso di adrenalina, sia durante una partita da PC che direttamente dal proprio dispositivo mobile iOS o Android.

Musica e Gioco Online: una liason indistruttibile

Le slot machine sono presenti nell’industria del gaming, sia offline che online, da decenni e costituiscono alcuni dei giochi più semplici e facilmente accessibili. Le colonne sonore di sottofondo possono influenzare notevolmente l’umore, le prestazioni ed i comportamenti generali dell’utente.

Gli sviluppatori delle slot dei siti stranieri hanno da subito intuito subito il potere che la musica detiene durante il giro di rulli, soprattutto quando si tratta di una trama avventurosa o a sfondo storico, come le saghe di Book of Ra di Novomatic, ispirate all’Antico Egitto ed al popolare personaggio di Indiana Jones.

Se fai clic qui puoi trovare le migliori slot gratis di quest’anno, ognuna animata da una colonna sonora realizzata ad hoc per accompagnare il gameplay generale.

In che modo gli sviluppatori di iGaming implementano la musica nel design delle slot

Quando progettano un nuovo gioco di slot, le software house possono decidere di inserire una melodia allegra, soprattutto nelle slot a tematica “Frutta”, per creare un’atmosfera rilassante oppure utilizzare canzoni famose a tema Heavy Metal o Rock, per aumentare il livello di adrenalina come nel caso della Guns’n Roses, disponibile su Bwin ed Eurobet o del titolo Motorhead realizzato da Netent.

L’implementazione di musica allegra nel design delle slot mira a stimolare la produzione di ossitocina, dopamina ed adrenalina nelle menti dei giocatori. Tale effetto ha lo scopo di incoraggiare una persona a prendere decisioni più audaci e rapide, quando si accinge a piazzare le proprie giocate sui giochi preferiti. Ecco perché i casinò usano spesso playlist da discoteca o melodie caraibiche per ricreare un ambiente estremamente coinvolgente ed elettrizzante, tra un giro di rulli e l’altro.

Come i suoni del casinò influenzano il subconscio del giocatore

Indipendentemente dalla piattaforma o dal formato, è stato dimostrato che la musica riprodotta per una determinata slot modella le prestazioni e l’umore generale dei giocatori in vari modi.

Durante la progettazione di un gioco, gli sviluppatori cercano quindi di trasformare la musica in una caratteristica distintiva della slot specifica che i giocatori ricorderanno, come nel caso di Red Tiger Gaming, che utilizza un suono di chitarra unico quando gli utenti scommettono.

Conclusione

Le ipotesi sul ruolo decisivo della musica nell’industria del gaming sono abbastanza condivisibili e reali. La musica in generale influisce sul subconscio di una persona, consente di dimenticare il mondo reale e di immergersi completamente nel contesto del gioco.

L’accompagnamento delle vincite con effetti sonori speciali evoca piacevoli emozioni e felicità a un livello profondo facendo dimenticare per un attimo all’utente i problemi e la routine quotidiani.

Si tratta di versioni di slot moderne che sfruttano i più recenti strumenti per migliorare il sound. Tali slot machine creano una combo perfetta tra funzionalità e meccaniche avanzate, come accade ad esempio nelle slot Megaways, e sequenze coinvolgenti e ad alto impatto, capaci di conquistare immediatamente il giocatore.