La Radice Sociale lancia il progetto “SalvaBanda” in occasione del centenario della Banda Cuccarini Montauro

La scuola di musica “La Radice Sociale” inaugura un anno accademico ricco di novità, con un’offerta formativa che si amplia e si arricchisce di un progetto speciale: “SalvaBanda”.

Questa iniziativa, creata in occasione dei 100 anni della storica Banda Cuccarini Montauro, mira a formare nuovi musicisti che entreranno a far parte della prestigiosa banda locale.

Il progetto “SalvaBanda” rappresenta una vera e propria rinascita musicale per Montauro, con l’introduzione di nuovi corsi specifici per strumenti fondamentali in una banda: clarinetto, sassofono, percussioni, corno, tromba, trombone e basso tuba.

Questi corsi si affiancano ai tradizionali corsi gia attivi da tre anni pianoforte, fisarmonica, organetto, chitarra, violino, basso elettrico e canto, tenuti da docenti di grande esperienza e competenza. I corsi si terranno a Montauro, presso la Casa della Musica situata all’interno del suggestivo Palazzo Zizzi, un luogo che rappresenta la tradizione musicale del paese e che oggi diventa centro propulsore di nuova vitalità artistica.

Struttura dei corsi: La formula didattica di quest’anno prevede un’ora settimanale di lezione individuale, dedicata allo studio dello strumento, accompagnata da un’ora collettiva sempre a cadenza settimanale, incentrata sulla teoria e il solfeggio.

Questo approccio mira a fornire una formazione completa, che unisca la tecnica individuale alla comprensione delle basi musicali. Oltre alle lezioni, gli studenti avranno a disposizione aule dedicate per lo studio personale, laboratori di musica d’insieme per sviluppare la capacità di suonare in gruppo, e masterclass con esperti del settore, offrendo opportunità di apprendimento avanzato.