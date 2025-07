La Rassegna Jazz Itinera con Elisa Brown il 24 luglio a Soverato

La Rassegna Jazz Itinera continua le sue tappe nella nostra regione, dopo l’ultimo successo nela città di Catanzaro, prosegue con altri due appuntamenti questa volta localizzati presso il Locale A mano a mano di Rende giorno 23 luglio e presso il locale La Pecora Nera di Soverato il 24 luglio rispettivamente alle ore 22 con ingresso libero.

Protagonista dei due concerti la Vocalist Elisa Brown, conosciuta per la sua voce potente e il suo stile unico, Elisa Brown è un’artista poliedrica che ha saputo lasciare il segno nel panorama soul e gospel italiano.

La sua carriera è un viaggio tra esibizioni di rilievo, collaborazioni prestigiose e l’impegno nella formazione vocale. E’ stata definita a più riprese una delle voci Soul più interessanti del panorama Italiano.

La sua voce poliedrica, capace di spaziare dal canto armonico alla voce di mix, dal graffiato black al registro di fischio (whistle), le consente di improvvisare e interpretare ogni brano a suo modo, rendendolo unico nel suo genere.Vive ogni suo concerto come una esperienza mistica, in cui la sua anima si fonde con la musica per entrare e restare nel cuore di chi la ascolta.

Ospite in diverse reti televisive, Rai 2, esibendosi con l’orchestra del Maestro Mazza e tantissimi altri. Tra i palcoscenici importanti su cui si è esibita, ha collaborato con artisti di fama internazionale, presso come il Piper di Roma, il Blue Note di Milano e il Modo di Salerno.Numerosi i festivals jazz ai quali ha partecipato.

E’ Direttore Artistico di diversi progetti corali (Soul Sighs Gospel Choir, Soul & Joy Gospel Choir) e tiene i seminari in tutta Italia(Roma, Cagliari, Treviso, Perugia..).Nel 2011 aggiunge al suo bagaglio il ruolo di Cantautrice, scrivendo il suo primo brano “Give Me Some Peace” per la cantante americana Amy Coleman. Nel Maggio del 2019, Elisa Brown è ospite, a New York, presso la Ebenezer Church of God, dal suo amico Bishop Joel Polo Jr.

Nel 2024 con il suo progetto Come Shine Gospel Choir si è esibito in occasione dell’Unical Fest, dell’estate Scaleota e durante il Nu Jazz Festival, con la direzione corale e artistica di Elisa Brown.

La cantante sarà accompagnata da Egidio Ventura al Pianoforte, Frank Marino al Basso Elettrico e Maurizio Mirabelli alla Batteria.