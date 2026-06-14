​La realtà oltre il palazzo: il cammino di “Satriano al Centro” tra legalità e partecipazione

Si esce dal primo Consiglio comunale con sentimenti diversi, ma con una certezza: Satriano merita istituzioni all’altezza delle sue tradizioni e delle aspettative dei cittadini.

A tutti i consiglieri e agli amministratori rivolgiamo un augurio di buon lavoro, nella speranza che il confronto politico possa svolgersi con maggiore serenità, nel rispetto delle regole e con uno spirito autenticamente orientato al bene comune.

La nuova Giunta comunale di Satriano nasce all’insegna dell’illegalità e dell’opacità. Come gruppo di minoranza denunciamo la palese violazione della Legge Delrio in materia di quote rosa e le gravi irregolarità riscontrate nell’elezione del Vicepresidente del Consiglio. Non tollereremo che regolamenti e norme vengano piegati a piacimento.

L’impressione che se ne ricava è quella di una maggioranza più impegnata a preservare gli equilibri interni e gli assetti di governo che a dare una risposta immediata e coerente ai principi di rappresentanza e di legalità.

LA BATTAGLIA PER LA LEGALITÀ

A difesa delle istituzioni e dei diritti delle donne, abbiamo già avviato l’iter di segnalazione della vicenda al Prefetto di Catanzaro. Stiamo inoltre valutando il ricorso al TAR per ottenere l’annullamento degli atti viziati. La legalità non è flessibile.

IL PARADOSSO ELETTORALE

La radiografia del voto evidenzia un paradosso: la maggioranza nel Palazzo è minoranza nel Paese. Il 52,19% dei cittadini ha votato per un’alternativa netta. La vittoria della lista “L’Altra Satriano” è stata resa possibile esclusivamente dalla frammentazione delle opposizioni. Rifiutando sterili polemiche, affermiamo che saranno il tempo e la storia ad assegnare le responsabilità politiche di questa divisione. Noi non cerchiamo colpevoli: prendiamo atto del voto e guardiamo al futuro.

I NOSTRI PRIMI TRE ATTI CONCRETI

I consiglieri Giuseppino Basile e Alessio Carmine Ferraro hanno già depositato tre richieste concrete:

Rinuncia ai gettoni di presenza: i compensi saranno interamente destinati a un Fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà, gestito direttamente con le parrocchie di Satriano Centro e Marina.

Dirette streaming: trasmissione in diretta dei Consigli comunali sui social per azzerare le distanze tra cittadini e istituzioni.

Spazi a uso ufficio: istituzione di un punto di ascolto stabile nel Palazzo comunale, una vera “Casa dei cittadini” dove raccogliere segnalazioni e istanze.

VERSO IL 2031: NASCE IL MOVIMENTO POLITICO

La nostra lista civica si evolve in un movimento politico strutturato e radicato capillarmente sul territorio. L’attività consiliare si muoverà lungo due direttrici: da un lato un’opposizione costruttiva e propositiva, nell’interesse del paese e dei suoi bisogni; dall’altro una vigilanza rigorosa e intransigente sulla trasparenza e sulla legalità.

Il traguardo è chiaro: costruire la vittoria alle elezioni comunali del 2031. La parola d’ordine è una sola: PARTECIPAZIONE.

Oltre ai numeri della politica, resta una ferita profonda nel cuore di Satriano. Una violenza verbale inaudita ha calpestato la cultura, le tradizioni e il patrimonio morale del nostro popolo, andando ben oltre il legittimo confronto sui programmi. Questo è un fatto oggettivo che peserà come un macigno sulla ricostruzione morale del nostro paese.

A testa alta, con la schiena dritta e con il sorriso di chi è libero, riprendiamo il cammino.