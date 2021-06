La Regione Calabria ha autorizzato i biologi per vaccinazione anticovid

La Regione Calabria ha autorizzato i biologi a frequentare il corso dell’Istituto Superiore di Sanità per la somministrazione del vaccino anti-Sars-COV 2/Covid 19, come previsto dal protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e l’Ordine Nazionale dei Biologi approvato lo scorso Aprile.

Un attestato importante per la nostra categoria, chiamata ancora una volta a scendere in campo per contrastare l’avanzata pandemica.

Risultato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi e l’ente che ci rappresenta, l’ONB sezione Calabria, nella figura del Dott. Franco Scicchitano.

Un doveroso ringraziamento a chi si è fortemente speso per ottenere questo riconoscimento va all’ Avv. Gianluca Gallo – Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare e al Dott. Biagio Faragalli per il continuo interesse verso il territorio calabrese.