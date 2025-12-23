La Roma spreca e la Juve rientra a gamba tesa nella lotta scudetto

È una Serie A folle, agguerrita e senza esclusione di colpi, con 5 squadre chiuse in una manciata di punti e il sesto posto corteggiato da altre sei pretendenti. Il palinsesto delle scommesse sportive ci racconta di un Napoli in difficoltà che ha dovuto fare i conti con la macumba degli infortuni, di una Roma che ha sprecato un’ottima occasione per tornare in alto e della Juve che rientra nella lotta scudetto a gamba tesa, proprio infrangendo i sogni dei Giallorossi.

In tutta questa ressa c’è l’Inter che diventa la nuova favorita assoluta, con quel Diavolo di Allegri che non toglie il fiato sul collo ai cugini.

Roma in calo, Spalletti ne approfitta

Il 2-1 subito contro le Zebre è un colpo duro per la Lupa, che perde il terzo match nelle ultime 5 gare e si allontana sempre di più dalla vetta, regalando l’opportunità alla Juve di rientrare nella lotta scudetto e piazzarsi a meno 4 dalla vetta.

Anche se la banda del Gasp è in calo, il reparto difensivo Giallorosso resta il migliore del campionato con solo 10 gol subiti.

Viola quasi condannata, il Verona prende la rincorsa per la salvezza

La situazione della Fiorentina è ormai disastrosa e ci chiediamo a quanto possa servire anche vincere 5 – 1, ma in Conference League sembra tutta un’altra squadra ed è pronta a lanciarsi verso la fase a eliminazione diretta.

Viceversa, il Verona sta facendo bene e sembra proprio voler uscire dalla zona bollente che risucchia i club in Serie B, tuttavia, la concorrenza è dura, con Parma, Genoa e Cagliari che non vogliono mollare.

Bologna e Como a caccia della Champions

Queste due sorprese ci provano a salire nella top 4 ma troppo spesso vengono travolte dagli episodi, soprattutto nell’ultimo periodo, ma possiamo stare sicuri che Bologna e Como quest’anno se la giocheranno da protagoniste, con Orsolini che segna a valanga e Nico Paz (invendibile?) che ha già segnato 5 gol e piazzato 5 assist.

Napoli e Milan rincorrono il Biscione

Il Diavolo, il Biscione e il club Partenopeo campione in carica sono tutti stritolati in una morsa strettissima di soli 3 punti, con le quote Antepost delle scommesse Serie A che sono cambiate diverse volte dall’inizio della stagione.

L’Inter era partita leggermente favorita rispetto al Napoli ad agosto, poi l’inizio disastroso aveva fatto crollare le quote del Biscione, ma oggi, la vittoria scudetto dei Nerazzurri è quotata a 1.44, rispetto al Napoli che scende in classifica e la sua quota Antepost è salita a 7.

Nella rissa della top 3 il Diavolo incorna un secondo posto prezioso con la quota vittoria dello scudetto 2025/2026 che è scesa a 4.5.

I Nerazzurri stanno mettendo in scena un ottimo calcio con il miglior attacco della Serie A, che centra una media netta di oltre 2 gol per match, con 34 marcature nelle prime 15 partite di campionato. Lautaro Martinez domina la classifica dei bomber, con Pulisic, Orsolini e Nico Paz pronti a giocarsela a suon di gol.