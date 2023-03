La S.P. 128 Satriano – Davoli al centro di un incontro con il consigliere provinciale Gallello

I consiglieri di minoranza del gruppo consiliare Progetto Civico per Satriano hanno incontrato, su loro richiesta, il consigliere provinciale Gregorio Gallello, per rappresentargli la situazione relativa alla Strada Provinciale 128 che collega Satriano con Davoli che è chiusa al traffico da circa un anno creando notevoli disagi ai residenti di quella zona.

Il consigliere provinciale Gallello, già a conoscenza dell’annoso problema, dopo aver ascoltato le argomentazioni avanzate dai consiglieri Fortunato Drosi, Vittoria Corasaniti e Francesco Maida, ha informato gli amministratori di minoranza che sono già state attivate tutte le procedure tecnico-amministrative per la sistemazione definitiva dell’arteria sopraindicata per renderla fruibile agli utenti.

Infatti, è stata espletata la gara per l’affidamento dei “Lavori di ripristino di due ponti sulla S.P. 128 AL km 3+200 e al km 11+850 Decreto Ministeriale 225 del 29/05/2021” per l’importo di € 493.558,19. Le buste relative al suddetto bando di gara verranno aperte dopo il 10/03/2023, scadenza per la partecipazione al bando.

I consiglieri di minoranza del gruppo Progetto Civico per Satriano si sono dichiarati soddisfatti per l’incontro e per le informazioni ricevute e hanno ringraziato il consigliere provinciale Gregorio Gallello per la disponibilità e l’attenzione dimostrata rispetto al caso sollevato e anche in relazione alle problematiche di tutto il territorio.