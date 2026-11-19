​Romina Leotta non è solo una scrittrice, autrice di “Non sia mai” e “Recor”, ma anche una donna profondamente impegnata nella vita pubblica e civile del suo territorio. Consigliera comunale a Stilo, dove non ha mai avuto paura di esprimere le proprie idee, vanta un percorso fatto di studi, impegno associativo e attenzione alle persone.

Protagonista attiva della vita politica e sociale locale, ricopre inoltre il ruolo di presidente interprovinciale ANPA (Associazione Nazionale Produttori Agricoli) – Liberi Agricoltori per la Calabria Ulteriore-Stilo, affiancando costantemente questa importante categoria calabrese.

​Sabato 28 novembre 2026 sarà a Milano, tra i 17 autori della collana “Le latitudini del cuore”, per raccontare le donne, i sentimenti e il tema del viaggio. Da “Recor” a “Ritratti di donne 4”, da “Non sia mai” fino all’appuntamento milanese legato a BookCity, la scrittrice calabrese ha costruito negli ultimi anni un solido percorso letterario, partecipando anche alle antologie collettive curate da Sara Rattaro per Morellini Editore.

​Romina non è un’autrice che si limita alla scrittura: è una presenza viva nelle presentazioni, nei video promozionali e negli incontri con i lettori, durante i quali racconta in prima persona i propri libri. Prima delle antologie collettive, il libro che la identifica come autrice a tutti gli effetti è il suo romanzo personale, “Recor”. La copertina – che mostra tre cuori rustici in legno appesi con dello spago su uno sfondo caldo e sfocato – anticipa con semplicità e nostalgia il tono dell’opera: un racconto intenso fatto d’amore ed emozione.

​”Recor”, tuttavia, non è soltanto un romanzo sentimentale, ma un’opera che guarda in faccia uno dei mali più devastanti del nostro tempo: l’Alzheimer. La malattia viene affrontata senza retorica né pietismo, attraverso la vicenda di un uomo che perde progressivamente la memoria, fatica a ricordare il proprio passato e non riconosce più i suoi cari.

Accanto a lui ci sono i familiari che lo accudiscono e lo assistono nei bisogni quotidiani senza mai tirarsi indietro. È proprio questa la forza del libro: dare voce a ciò che tante famiglie calabresi vivono in silenzio tra le mura domestiche, raccontando la fatica e il dolore, ma anche l’amore che non si arrende e la dignità che resiste anche quando i ricordi svaniscono.

​Proprio in occasione della presentazione del romanzo a Pazzano, ho avuto modo di incontrare la scienziata e dottoressa Amalia Cecilia Bruni. Mi ha abbracciato in modo affettuoso e cordiale, chiedendomi: “Come stai, mio carissimo concittadino Mario?”. Una frase semplice che racchiude tutta la sua umanità.

La professoressa Bruni è infatti cittadina onoraria del Comune di Bivongi, un’onorificenza conferitale dal compianto sindaco Felice Valenti. Non si tratta di un titolo meramente formale, bensì guadagnato sul campo: la studiosa ha trascorso molti mesi nella nostra comunità per condurre importanti ricerche sull’Alzheimer, avvalendosi anche del mio supporto, in qualità di responsabile dell’anagrafe, per ricostruire gli alberi genealogici e i ceppi ereditari dei cittadini di Bivongi.

​Vedere insieme a Pazzano la scrittrice che racconta l’Alzheimer con il cuore e la scienziata che lo combatte con la ricerca è stato un momento di grande emozione.

Forte di questo percorso letterario e umano, Romina Leotta non poteva mancare all’importante appuntamento culturale milanese del 28 novembre 2026 dal titolo “Le latitudini del cuore – Il viaggio come scoperta di sé”, dove presenterà un racconto dedicato al viaggio inteso come occasione per aprirsi agli altri e ritrovare le proprie coordinate interiori.

​Mario Murdolo