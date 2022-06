La scuola come strumento fondamentale per la crescita culturale e sociale del territorio

Manifestazione di fine anno scolastico delle Scuole Gangale e Barlachhi dirette dalla Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania

Ho partecipato con molto piacere a due interessanti manifestazioni svoltesi oggi e nei giorni scorsi a Cirò Marina. La Dirigente Scolastica dell’Istituto “Gangale” di Cirò Marina e del Barlacchi di Crotone, dott.ssa . Serafina Rita Anania, ha promosso, nell’ambito di un progetto pluriennale e pluridisciplinare dedicato a tematiche sociali diverse, una manifestazione dal titolo “ Vivendo La Magna Grecia Tra Krotòn e Krimissa” una manifestazione nel Museo Civico Di Cirò Marina con la partecipazione dell’autorità Istituzioni Provinciali e Locali.

La Dirigente ha aperto i lavori illustrando l’importanza dell’iniziativa e la proficua collaborazione tra insegnanti ed alunni che ha permesso di rievocare la storia ultra millenaria delle due città greche di Crotone e Cirò ( rispettivamente Krotòn e Krimissa), i loro usi ed i loro costumi e soprattutto i prodotti dal territorio che hanno raggiunto per qualità e specificità fama nazionale ed internazionale.

Il vino di Cirò è ormai consumato ed apprezzato in Italia e nel Mondo grazie ad una imprenditoria avveduta che ha saputo esaltare le proprietà organolettiche del vino e dell’olio. Interessante la ricerca storica sui costumi dai greci dell’Antica Grecia e cuciti dalle professoresse di cucito della scuola.Bella la sfilata con i costumi tradizionali greci delle alunne che hanno svolto un ruolo principale nella manifestazione.

La ricerca storica sulle origini delle due città con continui richiami a poeti , scrittori e filosofi è stata curata dai professori di materie umanistiche. Gli alunni e le alunne hanno proposto quei brani con bravura e scioltezza come fossero attori ed attrici navigati. Gli interventi del Sindaco di Cirò Marina, Del Presidente dell’ATP, del Comandante Della Stazione dei Carabinieri e del Direttore ARSAC Villa Margherita di Cutro seguiti a quelli della dirigente hanno sottolineato l’importanza e la valenza del ruolo della scuola nella società odierna che deve porsi il compito di rievocare il passato per comprendere meglio il presente e proiettarsi nel futuro.

Una scommessa difficile per i tanti orpelli, pregiudizi e preconcetti duri a morire in una realtà come la nostra.Al termine dei lavori , gli alunni ed i docenti dell’Istituto Agrario ed Alberghiero hanno fatto degustare una varietà di gustosi antipasti e stuzzichini preparati con i prodotti tipici locali. Anche oggi i docenti e gli alunni dell’Alberghiero a conclusione del loro percorso formativo hanno offerto agli insegnanti un pranzo che dirsi eccellente è poco.

Un pranzo dall’antipasto, a due primi e due secondi a base di pesce appena pescato ed un dolce fatto da una crema delicata. La Dirigente Serafina Rita Anania ha ringraziato tutto il personale per la fattiva collaborazione soddisfatta per essere riuscita a creare un clima disteso e collaborativo tra tutto il personale della scuola.

Nicola Iozzo