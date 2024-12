La scuola di ballo del Politeama l’8 dicembre in scena a Catanzaro con “Lo Schiaccianoci”

Un classico della danza nel giorno della Festa dell’Immacolata

Domenica 8 dicembre, alle ore 18.30, la scuola di Ballo del Teatro Politeama “Mario Foglietti” porterà in scena “Lo Schiaccianoci”. Un classico della danza, per il giorno della Festa dell’Immacolata, rivive nella rappresentazione artistica che per antonomasia caratterizza il Natale con le musiche immortali di Tchaikovsky.

Centoventidue anni fa, precisamente il 18 dicembre 1892, il Mariinskij Theater di San Pietroburgo mise in scena per la prima volta un’opera destinata ad entrare nella storia del balletto e diventare un appuntamento fisso nel periodo delle festività.

La Fondazione Politeama ha voluto, perciò, aprire le porte del teatro al pubblico con la volontà di promuovere un momento di incontro e di condivisione all’insegna della cultura e dello spettacolo come strumenti di crescita culturale e di educazione al bello.

Lo spettacolo sarà un’opportunità preziosa anche per la Scuola di ballo del Teatro Politeama che annovera, al suo interno, numerosi giovani talenti i quali, grazie ad un percorso guidato da alte professionalità, hanno la possibilità di formarsi e di esibirsi nel proprio territorio.

Lo spettacolo vedrà in scena bambini e ragazzi tra i 10 e i 18 anni che studiano danza classica e contemporanea con finalità professionali all’interno della Scuola di Ballo del Teatro Politeama grazie all’attenta e professionale cura del Direttore artistico Giovanni Calabrò.

I ragazzi hanno, quindi, sostenuto un intenso lavoro durante le prove, affiancati anche dai Maestri Giuseppe Torchia, Tiziana Rotundo, Serena Rotundo, Ylenia Rotundo e Ludovica Mercurio che hanno curato minuziosamente la costruzione del disegno coreografico. Un appuntamento da non perdere per celebrare insieme a teatro la magia del Natale.