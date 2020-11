La Scuola di Recitazione della Calabria promuove una proroga per le Audizioni della MasterClass entro il 12 Dicembre

Importante proroga per le Audizioni del Corso Triennale di formazione attoriale della Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri e coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal Comune di Cittanova e in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

A causa delle restrizioni dovute al lockdown, che in questo periodo ha visto la Calabria costretta a sospendere nuovamente le attività, si è deciso di dare un’ulteriore opportunità a tutto coloro che avevano rimandato la decisione di intraprendere questo percorso. Entro il 12 Dicembre, infatti, sarà possibile mettersi in gioco e partecipare alle Audizioni per entrare a far parte del nuovo triennio accademico della MasterClass targata SRC. Le modalità saranno online, ma la selezione si avvarrà delle medesime scrupolose procedure previste nell’abituale condizione in presenza.

Basterà inviare, tramite WhatsApp al 3711205781 o via mail a src.audizioni@gmail.com, due video nel formato HD (non 4K) di una breve presentazione e interpretazione di un monologo a piacere; e un’ interpretazione a memoria di una poesia a piacere. Dopo una prima valutazione tra docenti, la discussione sulla performance verrà effettuata con l’aspirante studente, sempre su piattaforma digitale.

L’Arte della Recitazione non si ferma e non deve fermarsi perché, come detto dal coordinatore Colangeli, tramite videomessaggio, agli allievi ed aspiranti, ora più che mai, in un periodo in cui la relazione sembra mutilata, è importante dare spazio alle proprie aspirazioni comunicative: «Noi attori prepariamoci a essere gli esperti della relazione, della comunicazione tra gli esseri umani, questo è il nostro mestiere!».

E allora un in bocca al lupo a chi vuole scoprire questo meraviglioso mondo della recitazione tramite un percorso formativo di così alto livello.