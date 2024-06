La scuola Don Bosco Soverato scalda i motori. Il 30 luglio festa e open day

Si terrà il prossimo 30 luglio all’istituto salesiano di Soverato il Don Bosco Day – Summer edition. Un’intera serata dedicata a far festa nel nome di Don Bosco e al tempo stesso fare conoscere la scuola, rinnovata nella gestione amministrativa e nella direzione didattica, alla comunità, ai genitori e ai ragazzi interessati a iscriversi. In attesa delle locandine ufficiali, che saranno distribuite nei prossimi giorni, ecco qualche anticipazione.

Dopo i saluti istituzionali, tra i quali quelli del sindaco di Soverato, Daniele Vacca, del dirigente scolastico, Domenico Servello, di rappresentanti del mondo salesiano e di Pasqualino Serra, presidente della Fondazione Cadmo, ci sarà spazio per visitare la sede e conoscere l’intero corpo docente di tutti e tre i gradi: primaria, secondaria di primo grado e liceo classico.

“I nostri allievi potranno usufruire di nuove aule informatiche, laboratori e attività extrascolastiche, certificazioni linguistiche e viaggi di istruzione altamente formativi”, spiega il dirigente Servello, a lavoro sul progetto insieme a Serra, presidente della Fondazione Cadmo che ha investito nella nuova realtà scolastica.

Previste esibizioni delle scuole di danza e dei gruppi musicali tra i più importanti del territorio e un grande dj set finale, degustazioni gastronomiche e birreria, grazie anche a una serie di sponsor che si sono già messi a disposizione.

“Sarà un grande evento per festeggiare il nuovo inizio. Siamo in ripresa con le iscrizioni e contiamo in un riavvio entusiasta per questa istituzione storica della città di Soverato, rinnovata ma animata sempre dallo spirito salesiano”, annuncia Servello. Tra le novità di quest’anno potrebbe esserci anche la settimana corta, che sarà proposta ai genitori degli iscritti nelle prossime settimane, per sondarne il gradimento. Per le iscrizioni a una delle classi della primaria, della media e del liceo ci si può rivolgere alla segreteria della scuola, aperta ogni giorno in orari di ufficio.