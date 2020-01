La scuola media IC Manzoni di Catanzaro ospite del Volley Soverato

L’Istituto comprensivo “SMS Siano”, con i plessi Manzoni ed Anile di Catanzaro, continua imperterrito ad operare positivamente per i propri alunni perseguendo taluni dei suoi obiettivi: inclusione, sport e divertimento infatti sono stati raggiunti la scorsa serata laddove più di trenta studenti sono stati ospiti del Volley Soverato, e del suo Presidente Dottor Antonio Matozzo, durante l’ultima giornata di ritorno della regular season del campionato di serie A2 femminile.

Promotore della giornata e dell’evento è stato il prof. di Scienze Motorie Sonny Barbuto che coadiuvato dal sempre dinamico Dirigente scolastico Alba Flora Mottola è riuscito a coinvolgere i tanti discenti che hanno vissuto da spettatori alla performance agonistica delle ragazze soveratesi (seconde in classifica ed in piena lotta promozione per la serie A1) impegnate nel match casalingo contro l’Exacer Montale ( Mo).

La gara giocata al “Palascoppa” di Soverato, dinanzi a quasi seicento spettatori, è’ stata apprezzabile sul piano tecnico ed ha visto trionfare le atlete biancorosse per tre set ad uno : importante sotto il profilo inclusivo è stata la partecipazione dei ragazzi , prima sul pullman che li ha fatti arrivare nella cittadina jonica, poi sugli spalti come supporters del Volley Soverato ed in fine come “amici” delle atlete di casa che sono state molto disponibili a farsi dei selfie con i giovani tifosi.

Il Dirigente Alba Flora Mottola sempre pronto ed aperto a queste manifestazioni ha trovato conforto ancora di più in un corpo docenti pronto a tutto pur di far risuonare positivamente il nome dell’Istituto comprensivo della città catanzarese e si augura che successive manifestazioni di questo genere (si preannuncia quanto prima una visione dal vivo di una partita di basket di serie B maschile ed una di calcio ad 11 di serie C) possano trovare riscontro positivo in molti altri ragazzi che per svariati motivi non hanno potuto partecipare a questa seconda giornata all’insegna dello sport. La scuola non è solo libri e didattica..la scuola e’ soprattutto inclusione, competenze ed empatia..perchè senza empatia non c’e’ apprendimento.