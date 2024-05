La Scuola Primaria di Badolato si dota di nuovi spazi per l’attività motoria

L’IC Tommaso Campanella di Badolato, in collaborazione con il Comune di Badolato, ha aderito all’avviso pubblico “Allestimento spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle scuole” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, e da Sport e Salute S.p.A, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’avviso mira alla realizzazione di allestimenti di spazi non convenzionali per l’attività motoria, fisica e sportiva nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, primarie e secondarie di I grado in istituti sprovvisti di palestra. “I nostri edifici scolastici comunali – riferisce il sindaco Giuseppe Nicola Parretta – ospitano tre plessi, ma, purtroppo, in nessuno di essi è presente una palestra.

In realtà ne abbiamo una ma, anche se sono stati presentati progetti per la messa in sicurezza, al momento è inagibile e, di conseguenza, i nostri ragazzi non ne possono usufruire. Quindi, abbiamo raccolto subito l’invito della dirigente scolastica, dott.ssa Susanna Mustari, ad unire le forze e presentare un progetto che potesse sopperire a questa mancanza”.

Anche la dirigente Mustari si dice soddisfatta della collaborazione con il Comune per la presentazione sinergica del progetto. “Abbiamo programmato l’intervento nel plesso della scuola primaria di Badolato, in particolare sugli spazi verdi antistanti la scuola. Le attività che abbiamo proposto rientrano nel quadro delle soluzioni innovative e sostenibili economicamente, previste dal bando, per permettere l’attività motoria e fornire le scuole di attrezzatura e materiale multi-sportivo, con l’allestimento di spazi non convenzionali in aree già presenti all’interno o all’esterno degli istituti. Il nostro istituto ha tutti i requisiti previsti dal bando.

Abbiamo pensato di cogliere al volo questa opportunità, e per questo ringrazio il sindaco Parretta. Purtroppo, molte scuole, soprattutto al sud, sono sprovviste di spazi idonei per la pratica di questa disciplina e l’avviso pubblico del Ministero dello Sport e i Giovani è una preziosa occasione che non poteva non essere colta al volo. L’ufficio tecnico del Comune e il team amministrativo della scuola hanno lavorato con l’obiettivo di realizzare interventi che soddisfino le esigenze didattiche dei nostri alunni: sono loro il fine ultimo di ogni nostra azione.”