La Sezione Fidapa di Montepaone con il Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” di Catanzaro

Prima donazione di indumenti per donne e bambini e di giocattoli

La Sezione Fidapa “ Riviera di Nausica” di Montepaone mette un piccolo mattone nella costruzione di un mondo libero da violenza contro le donne. Proprio in questi giorni una piccola delegazione di fidapine, costituita dalla presidente Caterina Urzino, dalla segretaria Maria Anita Chiefari e dalla consigliera Maria Teresa Battaglia, si è recata nel Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” di Catanzaro per consegnare una prima raccolta di indumenti per donne e bambini e di giocattoli .

Ad accogliere le fidapine le operatrici che hanno fatto visitare la struttura, che è autogestita dalle donne. La Sezione Fidapa di Montepaone ha stretto un patto di collaborazione con “Mondo Rosa” proponendo una serie di iniziative nel rispetto della riservatezza e della discrezione delle loro ospiti e dei loro bambini.

Verranno messe in campo azioni mirate, pratiche e concrete per essere vicine alle vittime di violenza, dalla promozione nelle scuole dell’Infanzia e delle Primarie della cultura del rispetto e dell’affettività, dal pranzo della Befana alla raccolta di indumenti, oltre a mettere a disposizione le professionalità dell’associazione.

La struttura “Mondo Rosa” è gestita dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS ed è accreditata istituzionalmente come Casa Rifugio per donne vittime di violenza con e senza minori ed è operativa da molti anni.