La “sfida” imprenditoriale di Sgrò: da domani il nuovo Naturium a Montepaone

Nuovi posti di lavoro e tanta fiducia nel futuro, puntando su: cibo sano, natura e benessere

Una doppia sfida. Una nuova apertura, con nuove assunzioni e investimenti importanti in un periodo non certo facile per l’economia e le imprese, che punta anche sull’eccellenza dei prodotti: qualità agroalimentare bio, legata ai territori, aperta a tutte le nuove proposte dell’alimentazione sana e naturale, della cosmesi, del wellness. Giovanni Sgrò ci crede.

Ed ecco il suo nuovo “Naturium” di Montepaone Lido (CZ). Con coraggio e una punta di lodevole ottimismo, inaugurazione domani 20 dicembre alle ore 18 in via Nazionale, 2. “Abbiamo capito quanto sia importante per tutti sentirsi parte di un progetto – le considerazioni del noto imprenditore di Soverato. – Ci siamo evoluti e siamo pronti a fare un ulteriore passo, un passo alla volta, non un volo.

A noi piace la terra, la concretezza, la verità”. Il nuovo “Naturium” è “proiettato nel futuro, un futuro reale, anzi per noi un presente che tutti potranno toccare con mano, un luogo crocevia di informazioni dove poter incontrare donne e uomini che hanno le stesse sensibilità e conoscenze”. “Buon cibo e natura” il binomio dell’attività imprenditoriale “Naturium” di Sgrò “con la consapevolezza che noi tutti abbiamo una grande responsabilità.

Noi imprenditori, voi clienti, tutti abbiamo la responsabilità delle scelte commerciali e del cibo che consumiamo. Noi scegliamo con fiducia, ascoltando. Ascoltare è un ottimo esercizio per capire velocemente i bisogni. La nostra prerogativa sarà sempre questa, ascoltare per decidere. Abbiamo messo insieme tanti bisogni, abbiamo selezionato tantissimi prodotti introvabili, ma. Insomma, un progetto unico!”.