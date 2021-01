La signora Maria Passafaro ha compiuto 100 anni!

L’amministrazione comunale di Girifalco ha voluto omaggiare la signora Maria Passafaro che, nei giorni scorsi, ha compiuto 100 anni. Accompagnato dagli assessori Domenico Giampà e Salvatore Panduri, il sindaco Pietrantonio Cristofaro – nel rispetto delle restrizioni anti Covid – ha consegnato alla signora Maria una targa rivolgendole gli auguri a nome dell’intera comunità.

La dolce nonnina è nata l’1 gennaio 1921 ed è l’ultima di cinque sorelle. Insieme al compianto marito, nel 1970, è emigrata in Lombardia per, poi, rientrare in Calabria nel 1999. Mamma di tre figli, nonna di sei nipoti, bisnonna di 6 pronipoti – uno in arrivo – e, da settembre, trisavola di Antonio.

Ha dedicato la sua vita alla famiglia divenendo, per tutti, un esempio di grande forza e tenacia. “Il 2021 non poteva che iniziare meglio: la forza e la gioia di vivere della signora Maria sono un inno alla vita e un invito a non mollare mai, soprattutto in questo periodo duro e difficile”.