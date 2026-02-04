La sindaca di Brognaturo premiata come “Sindaca delle Aree Interne al Femminile”

Un riconoscimento che si unisce all’impegno nelle commissioni in ANCI nazionale

Brognaturo (VV) – L’impegno delle amministratrici del Sud è stato protagonista venerdì scorso, 30 gennaio, nella prestigiosa cornice di Villa Orsini a Mirabella Eclano, sede storica del G7.

Alla cerimonia erano presenti 126 Sindache di 6 regioni del Sud tra cui 30 calabresi e il ministro dell’interno Piantedosi in collegamento video

La manifestazione organizzata da Svimar in collaborazione con il Ministero dell’Interno ha celebrato la determinazione e il coraggio delle donne alla guida di territori complessi ma strategici per lo sviluppo dell’intera nazione. É stato dato un riconoscimento al valore della leadership femminile nei territori più fragili del Mezzogiorno. Non sono solo come amministratrici ma come custodi di comunità, di identità culturale e di resilienza.

Un prestigioso riconoscimento alle 120 Sindache di tutto il Sud Italia e anche a Rossana Tassone sindaca di Brognaturo che ha ricevuto il titolo di “Sindaca delle Aree Interne al Femminile”, destinato alle amministratrici locali che si distinguono per impegno, visione e concretezza nelle comunità dell’Italia interna.

Il premio rappresenta non solo un tributo personale, ma anche un riconoscimento al lavoro svolto per valorizzare i territori montani e rurali, spesso penalizzati dallo spopolamento e dalla carenza di servizi. La sindaca ha saputo interpretare al meglio il ruolo di guida amministrativa, puntando su progetti di coesione sociale, rigenerazione del territorio e valorizzazione delle identità locali.

L’onorificenza arriva in un momento significativo del suo percorso politico e amministrativo: l’ufficializzazione delle commissioni nazionali dell’ANCI ( Pari Opportunità, Famiglie Inclusione e Pace, Politiche Comunitarie e Internazionali, Welfare e Politiche Sociali), di cui la prima cittadina di Brognaturo è parte attiva. Questa nomina rafforza ulteriormente la presenza e la rappresentanza dei piccoli Comuni calabresi nei principali tavoli di confronto istituzionale del Paese.

“È un riconoscimento che condivido con il gruppo e la comunità – ha dichiarato la sindaca – perché il lavoro di un’amministrazione, soprattutto nei piccoli centri, è sempre un risultato collettivo. Essere parte delle commissioni ANCI nazionali significa portare la voce dei nostri territori dove si prendono decisioni importanti per il futuro delle aree interne.

Con questo nuovo traguardo, Brognaturo si conferma un piccolo ma significativo laboratorio di buona amministrazione, dove impegno civico, visione e partecipazione si intrecciano nel segno della valorizzazione del Sud e della leadership femminile.