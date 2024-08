La soddisfazione dei vigilfuoco Calabria per il bronzo olimpico di Simone Alessio

Il personale vigilfuoco della Direzione Regionale Calabria e del Comando di Catanzaro entusiasti per la medaglia di Bronzo olimpica conquistata dall’atleta delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco Simone Alessio.

Il giovane atleta nato in Toscana ma da piccolo trasferitosi con la famiglia nel comune di Sellia Marina (CZ) inizia a praticare il taekwondo entrando a far parte, all’età di dieci anni del Gruppo Sportivo Vigilfuoco “A. Gesualdo” di Catanzaro ottenendo ottimi risultati sia in Italia che all’estero.

Assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta delle Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, sotto la guida del Tecnico Francesco Laface, vince per ben due volte il Campionato Mondiale di categoria e numerosi altri tornei internazionali.

A Simone Alessio i complimenti e l’augurio di raggiungere sempre nuovi traguardi da tutti i vigili del fuoco della Calabria.