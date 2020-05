“La Solidarietà è servita”, dall’8 al 15 maggio 25 chef calabresi prepareranno 7000 piatti

L’U.S. Vibonese Calcio, dopo essersi resa portavoce dell’iniziativa “Facciamo squadra per la più importante delle partite”, che ha visto coinvolti tutti gli altri club calabresi di Serie C (Catanzaro, Reggina, Rende) e ha permesso di raccogliere fondi per aiutare le famiglie messe in difficoltà dall’emergenza COVID-19, scende in campo per un’altra partita della solidarietà e questa volta i compagni di squadra che accompagneranno il club rossoblu sono i più importanti chef calabresi.

La solidarietà è servita. Al fianco della Vibonese ci saranno: Luca Abbruzzino, stella Michelin; Riccardo Sculli, stella Michelin; Antonio Biafora, menzione buona cucina Michelin; Giuseppe Romano, menzione buona cucina Michelin; Filippo Cogliandro, menzione buona cucina Michelin; Gaetano Alia, menzione buona cucina Michelin; Pier Luigi Vacca, menzione buona cucina Michelin; Agostino Bilotta, menzione buona cucina Michelin; Michele Rizzo, menzione buona cucina Michelin; Francesco Mastroianni, maestro gelatiere tra i cinque migliori al mondo, Paolo Caridi, maestro pasticciere; Luigi Longo; Luigi Ammirati; Ercole Villirillo; Luigi Quintieri; Antonio Fuoco; Salvatore Murano; Enzo Grasso; Michele Monteleone; Giuseppe Rombolà; Daniele Crigna; Alessio Argento; Valerio Laino; Giuseppe Mandaradoni; Abdou Dibbasey e Salihu Barrow; Arrigo Sebastiano; Pietro De Grazia; Emanuele Veneruci.

Le mense “stellate”. Per una settimana (dall’8 al 15 maggio) gli chef e le loro brigate si renderanno protagonisti, attraverso la loro cucina, di un ulteriore momento di grande solidarietà. Grazie al contributo di Enti ed aziende coinvolte dalla società rossoblù vibonese, che ha prodotto una straordinaria raccolta di generi alimentari per un importo pari a 67mila euro, i maestri della cucina prepareranno, nelle 4 sedi indicate di seguito, 7000 pasti da distribuire, attraverso il Banco Alimentare Calabria, alle famiglie calabresi in difficoltà. Ad accompagnare le pietanze sarà la birra prodotta dal gruppo Caffo, “Mount Lion”, una birra dedicata al territorio, ottenuta da pregiati malti e luppoli selezionati e lavorati nel birrificio artigianale CALABRÄU.