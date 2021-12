La star mondiale della gastronomia Joe Bastianich in concerto a Tropea

La star mondiale della gastronomia, ma anche ottimo e apprezzato musicista e cantante, Joe Bastianich, sarà in concerto con la sua band La Terza Classe il 30 dicembre alle ore 18:00 nella storica e suggestiva Piazza Ercole di Tropea, la splendida perla del turismo calabrese eletta Borgo più bello d’Italia 2021, “Il Borgo dei Borghi”. Un evento dal carattere internazionale per la località calabrese certamente più nota e amata al mondo, meta di turisti non solo da ogni parte d’Europa, voluto dal Sindaco Giovanni Macrì nel quadro del ricco programma natalizio, e predisposto dal promoter Ruggero Pegna. Il concerto sarà ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid in vigore.

Dopo il ritorno in tv con Italia’s Got Talent, Joe Bastianich torna in scena con un tour in compagnia de La Terza Classe, la band incontrata sul set di On The Road. Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

A gennaio dello scorso anno Bastianich è stato protagonista di due serate speciali a Roma e Milano intitolate New York Stories, in cui ha approfondito non solo la sua anima di musicista, ma anche la sua parte più intima e personale presentando dal vivo il suo album Aka Joe, uscito a settembre 2019. Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, che ha dichiarato la presenza dei suoi ricordi nelle tracce: «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore». A marzo ha pubblicato l’instant song One City Man, un inno d’amore dedicato alla sua New York, che nonostante periodi bui e molto difficile trova sempre l’energia, la speranza nel futuro, per rialzarsi. E per farlo alla grande.

«Non potevo non raccogliere in questa canzone tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore che ho verso la mia città natale. New york non è sempre facile ma proprio come succede con una donna amata, la si sceglie – o è lei a sceglierti – per la vita. Non puoi farci niente. Io resterò con lei.»

A proposito del suo fine anno calabrese, Joe Bastianich si è dichiarato felice di poter tornare a suonare in Calabria, terra bellissima e dalla buona cucina, che potrà riassaporare nella suggestiva cornice della Michielizia Resort Tropea che lo ospiterà, dove potrà apprezzare anche il panorama mozzafiato e bellezze paesaggistiche uniche al mondo.