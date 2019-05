La stilista soveratese Azzurra Di Lorenzo veste l’attrice Milena Miconi per il suo matrimonio

Azzurra Di Lorenzo, la stilista che recentemente ha aperto un atelier a Soverato, ci racconta la sua esperienza con l’attrice Milena Miconi:

“Sabato scorso (25 maggio a Roma) ho vestito la Sposa Vip, l’attrice Milena Miconi che ho conosciuto lo scorso dicembre proprio a SOVERATO durante un suo infortunio a Teatro poiche lei recitava lì. L’ho soccorsa mentre alloggiava in un BB di zona senza nemmeno averla riconosciuta. Da lì è nata una bellissima amicizia ed a Gennaio è stata mia testimonial presso il lussuoso Palazzo Brancaccio a Roma. Dove avevo partecipato con una mia sfilata durante l’ alta moda capitolina. Lei aveva indossato un abito fucsia squillante tutto ricamato a mano, uscendo con me nel gran finale. Ad Aprile mi ha chiamata dandomi la bella notizia del suo matrimonio e dicendomi che la scelta sulla stilista ricadeva su di me !!! Ho accettato subito lusingatissima”.

“Ho creato per lei un abito semplice ma di alto pregio sartoriale e qualitativo. Tutto in puro raso di seta bianco con un velo drappeggiato a monospalla di chiffon solo da un lato rosa cipria. Il tutto impreziosito da fiori in 3d d’organza. Chic ma minimal come lei !

Il matrimonio è stato una favola ed ha visto coinvolti altri calabresi. Michele Affidato il maestro orafo ha creato per loro le fedi e l’azienda IGreco ha omaggiato la serata con il buon vino.

Ringrazio intanto MILENA per la fiducia avuta in me, ricorderò questo evento che è indelebile oramai nel mio cuore. E ringrazio tutto il mio staff che dietro mi ha supportata: dalle sarte, alla mia speciale assistente Rosetta Vono e il trucco delle care amiche Deborah e soprattutto Erica Fuda. Il Matrimonio ha avuto come ospiti tanti vip amici degli sposi”.