La Talarico Cravatte promuove sul Corriere della Sera le località turistiche della Calabria

Maurizio Talarico, fondatore della Talarico Cravatte, ancora una volta si impegna per la Calabria. Dopo la raccolta fondi per l’acquisto di due letti Bilancia Covid, per i reparti di dialisi degli ospedali di Crotone e Tropea. Questa volta, attraverso le pagine del Corriere della Sera promuove una volta a settimana le località turistiche più conosciute della Calabria”.

“Mi chiedo ogni giorno cosa posso fare per la “mia” terra. Ho deciso, di promuovere, ancora una volta, la bellezza della Calabria ” dichiara Maurizio Talarico, 51 anni originario di Catanzaro, conosciuto per la produzione di Cravatte sartoriali.

“Oggi mi sento moralmente vicino ai mie corregionali che stanno attraversando una seria crisi economica nel settore turistico.Ho ritenuto importante dare un piccolo contributo a tanti mie colleghi imprenditori, del settore turistico pubblicizzando le immaggini della Regione Calabria che fanno meglio capire la mescolanza di culture di alternativa di turismo che va dalla montagne della Sila o del Pollino a luoghi d’arte patrimonio dell’Unesco a bellissime località marine”.

La campagna per il “rilancio del turismo in Calabria ” promossa dalla azienda Talarico Cravatte, durerà 5 settimane con un uscita a cadenza settimanale nel formato: pagina intera, ogni venerdi sul quotidiano : Corriere della Sera .