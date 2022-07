La tecnica del finto avvocato è una delle più utilizzate dai truffatori

Un uomo si presenta al telefono con modi molto gentili dicendo di essere un avvocato e avvisa l’anziano che un suo familiare, di solito un figlio o un nipote, si è reso responsabile di un incidente piuttosto serio e che ha necessità di ricevere del denaro per non avere problemi con la giustizia.

L’anziano a cui viene passato il familiare è tratto in inganno e non riconosce realmente il parente perché la linea risulta “molto disturbata”. Spesso e purtroppo la vittima cade in trappola cedendo alle richieste e consegnando soldi o gioielli ad un complice del truffatore.

In questi casi consigliate ai vostri anziani di chiamare sempre il familiare “coinvolto nell’incidente” o di contattare la Polizia di Stato.