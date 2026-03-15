La televisione di terza mano e la cultura in Italia e in Calabria

Io non “vedo” la televisione; solamente la lascio accesa mentre scrivo; diciamo per compagnia. Evitando trasmissioni di indovinelli, e giocando con il telecomando, cerco qualche film vedibile, e trovo, almeno al 70%, roba amerikana, e, al 90%, di scarsa qualità. È dunque palese che è roba “dozzinale”, cioè di poco costo, comprata a quattro soldi al mazzo.

Domanda: come mai le reti pubbliche e private non si spremono le cervella per inventare e produrre qualcosa? Domanda più precisa: come mai non c’è una politica culturale degna di questo nome? Come mai non ci sono autorità culturali che obblighino a bandire concorsi seri per serie proposte?

Manca una politica culturale italiana, e non da qualche tempo, ma da molti decenni. E siccome mi piace dire la verità, la politica culturale del destracentro (per cui ho votato), quindi dal 2022, non è migliore di quella dei governi democristiani, e di quelli dei vari centrosinistra e pentapartito, e di quelli del centrodestra.

Quanto alla cultura di matrice comunista, per lungo tempo dominante, è stata, ed è, terribilmente noiosa e deprimente, e roba da temi in classe quando il prof è a corto di tracce.

Il destracentro nazionale… ma dai: in tre anni, è uscito a stento un film che pareva di destra, Il comandante… che però iniziò come un onesto film di guerra, e diventò al volo un film sulle ong! Fine dei film del triennio di destracentro.

Provate a proporre un soggetto cinematografico? Scatta qualcosa di peggio della censura; scatta l’autocensura e il palese “ma chi me lo fa fare, a mettere in pericolo il mio compenso mensile?”. Tranquilli, che prima o poi faccio nomi e racconto fatti.

Quanto alla Regione Calabria, attualmente di centrodestra (anzi, di destra c’è ben poco), dal 1970 di ogni segno, ebbene, la politica cultura della Regione è stata soltanto d’arredamento, con assessori/e belle (???) statuine senza la minima iniziativa.

E gli intellettuali? Ma sono malinconici a pagamento! Figuratevi se si curano dei Normanni! Ahahahahah.

A che serve, aver scritto questo breve pezzo? Assolutamente a niente. E mi toccherà pigiare il telecomando da un film amerikano all’altro.

Ulderico Nisticò