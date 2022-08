La traversata di 3.300 KM di corsa “La Diagonale” arriva a Soverato il 29 agosto 2022!

La diagonale non è una gara, non ci sono classifiche, è un evento di corsa in staffetta organizzato privatamente da un gruppo di amici che quest’anno è giunto alla sua quarta edizione. Corriamo insieme e chiunque ne abbia voglia può venire a correre con noi qualche tratto lungo un percorso di circa 3400 km dal Monte Bianco (Partenza) fino all’Etna (arrivo)

Non facciamo alcun tipo di Business e nemmeno competizione, non siamo un’associazione e la partecipazione è gratuita.

Siamo una squadra di 6 runners, abbiamo un camper di appoggio che è la nostra casa e il punto di riferimento per i runner che corrono con noi, Viaggiamo e corriamo 24 ore su 24, il viaggio non ha soste, ci passiamo il testimone ad ogni cambio.

Qual è lo scopo?

Lo scopo è quello di correre insieme, di vivere una grande avventura e di divertirsi;

in una sola frase: Gioia di vivere!

Ma facciamo anche del bene …come?

l’unica condizione per correre insieme a noi è di fare una donazione alla nostra causa:

COMPRARE PROTESI E REGALARLE A CHI NON HA LE GAMBE PER CORRERE

Anche nel 2022 i soldi raccolti saranno totalmente devoluti a Daniele Bonacini che costruirà protesi per far correre chi non ha le gambe, nel 2019 abbiamo regalato 5 paia di Gambe a 5 ragazzi e nel 2022 alcuni di loro verranno a correre un pezzo di “Diagonale” con noi

Il 29 agosto grazie alla ASD Correre Insieme ed all’ambassador responsabile della tappa più lunga d’Italia di ben 60 KM dal Lago del Passante a Soverato, la diagonale arriverà nella Perla dello Jonio!

Le amiche e gli amici nonché atleti dai nobili trascorsi agonistici si daranno il cambio lungo uno degli itinerari più belli d’Italia.

Grazie ad Annamaria, Pina, Ferdinando, Giuseppe, Antonio detto Tonino, Serafino, Domenico e Francesco per questa testimonianza in rappresentanza della ASD CORRERE INSIEME!