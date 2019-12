La truffa della busta verde via posta, tante le segnalazioni anche in Calabria

Arrivano via posta, hanno lo stesso medesimo aspetto di quelle che si utilizzano per gli atti giudiziari: all’interno anche i timbri sembrano veritieri e ovviamente c’è un codice Iban e l’importo da pagare per queste pseudo multe, o similari.

L’importo varia da € 184,73 ed € 250,65 e per chi non paga si fa riferimento a pignoramenti da parte dell’ufficiale giudiziario. Tante le segnalazioni anche in Calabria delle fantomatiche buste verdi solo apparentemente inviate da Poste Italiane.

Le autorità invitano i cittadini a voler segnalare qualunque irregolarità alla Polizia Postale, al fine di bloccare quanto più possibile l’ultima delle truffe.