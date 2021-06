La via tracciata da Bruno Gröning in una conferenza gratuita su Zoom

Una via per vivere in salute, armonia, benessere, attingendo a una fonte di energia cosmica. E’ il tema al centro di una conferenza informativa organizzata dal “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione internazionale, aconfessionale e senza scopo di lucro, impegnata a far conoscere l’insegnamento di Bruno Gröning (Danzica 1906 – Parigi 1959). L’incontro si terrà su Zoom Venerdì 25 giugno alle ore 21.00.

Né medico né accademico, di origini modeste, Bruno Gröning era un laico tedesco dotato di una grande ricchezza interiore al servizio dell’ umanità. Divenne celebre per le guarigioni e gli aiuti alle persone, documentati da testimoni dell’epoca e inchieste giornalistiche, nella Germania del dopoguerra.

La conferenza ha la durata di un’ ora. La partecipazione è libera e gratuita, i posti sono limitati, si consiglia di registrarsi o contattare i numeri: 3493732615 oppure inviare una mail a: amalias.bg@gmail.com

L’incontro sarà l’occasione per guardare da un punto di vista differente alle origini della salute, della malattia e delle dipendenze. “I pensieri sono energie e creano la tua realtà”, affermava Bruno Gröning nel sintetizzare uno dei principi base del suo insegnamento, raccolto da una donna, Grete Häusler e diffuso alla morte di Gröning, in quasi tutti i paesi del mondo. Il percorso indicato da questo “piccolo servitore” sarà presentato al pubblico anche attraverso testimonianze e esperienze accuratamente verificate da un team di cui fanno parte medici, psicologi, veterinari e naturopati, a titolo volontario e gratuito.

Senza mai contrapporsi alla medicina ufficiale, nè dare alcun tipo di indicazioni di carattere medico scientifico, questo team internazionale raccoglie e commenta le testimonianze legate a questo percorso. Il “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita” è stato premiato all’ONU per il suo impegno nella promozione dei valori della pace e della tolleranza.