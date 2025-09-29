“La vita è adesso”, tre le date in Calabria del nuovo tour di Claudio Baglioni

“GrandTour – La vita è adesso”, Claudio Baglioni arriva in Calabria con ben 3 date per celebrare i quaranta anni dell’album più venduto di sempre

Ha debuttato sabato scorso con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, il “GrandTour – La Vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, ma è già pronto il calendario delle date che nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, porterà lo show sul disco più venduto nella storia della musica italiana, nei 40 più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese.

Un ritorno importante, un viaggio senza precedenti che farà tappa in Calabria con ben 3 date: il 24 agosto a Cirò Marina (Kr) all’Arena Saracena, nell’ambito del Krimisound festival, il 25 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per il Roccella Summer Festival e il 26 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs) per il Tirreno Festival.

Il percorso seguirà infatti itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “La vita è adesso, il sogno è per sempre” – interpreterà, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.