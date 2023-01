La zona grigia

Siamo un po’ tutti condizionati da un’idea ottocentesca, direi napoleonica, delle società umane (attenti, scrivo volutamente società e non comunità), quella codificata dai Miserabili di Hugo e da consimile letteratura francese, inglese, russa, poi ben studiata da Orwell in 1984: che ci siano aree urbane abitate da persone più o meno oneste e rispettose della legge, e aree in mano all’anarchia e alla delinquenza. Un tale quadro era, ed è, in parte vero, ma solo in parte; e se lo è, ripeto in parte, per grandi metropoli, è molto difficile trovare qualcosa del genere nel Meridione d’Italia, dove il maggior numero di centri abitati sono piccolissimi, e perciò dalla sociologia intricata.

Del resto, e vale per Castelvetrano come per Londra, prima o poi i criminali sono costretti a incontrarsi con i cosiddetti onesti, e anche, inevitabilmente, con gli onesti genuini. Anche ai tempi in cui i latitanti stavano nei boschi, prima o poi avevano bisogno di qualcosa di paese: munizioni per i fucili, medicine… e dal paese ai boschi, qualcuno doveva pur fare da tramite. E ciò avveniva o per esplicita complicità o anche solo per parentela, amicizia, o debolezza e paura…

Oggi, il delinquente non è più un selvaggio capace di cacciare conigli e farseli arrosto, bensì mangia le stesse cose dei cittadini, ha il cellulare eccetera, e se sta male va a farsi operare in cliniche di superlusso.

Né il bottino delle sudate rapine è oro e gioielli da seppellire per la gioia dei futuri archeologi. Oggi il latitante manovra carte di credito, anzi microchip cuciti sotto pelle. Glieli ha cuciti un chirurgo con otto lauree, su richiesta di un avvocato con sedici lauree, e sotto controllo di un commercialista con trentadue. Perciò finiamola con la fandonia (chiunque l’abbia davvero sparata!) che la mafia sarà sconfitta “da un esercito di maestri elementari”.

A proposito di antimafia, non scordiamo che ogni tanto ne beccano uno tipo don Scordio e la Canale…

Conclusione. Gli Ateniesi, che diedero al mondo il migliore e il peggiore esempio di democrazia, sapete che fecero di bello? Per assicurare l’ordine in città assoldarono dei barbarissimi mercenari del popolo degli Sciti (andate a scoprire in quali posti abitavano!), assicurandosi, come attesta Aristofane, che non imparassero la lingua ateniese. Non so se è chiaro.

Perciò i vari Messina Denaro devono essere catturati e sbattuti in galera. Questo è il compito dei giudici e degli agenti; per la sociologia, ci sono i sociologi.

Ulderico Nisticò