Anche quest’anno l’Accademia di Gagliato mette a concorso quattro borse di studio intitolate al professore Salvatore Venuta, oncologo di fama internazionale e fondatore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro di cui è stato rettore fino alla sua prematura scomparsa.

La selezione, per titoli e colloquio, vedrà l’assegnazione di quattro borse, di cui due riservate a giovani residenti nella Regione Calabria, finalizzate alla partecipazione a NanoGagliato 2021, meeting internazionale annuale a cui partecipano scienziati di fama mondiale nel settore delle nanotecnologie e della nanomedicina per confrontarsi e divulgare i progressi del settore e sviluppare nuove linee di ricerca che si terrà a Gagliato, in provincia di Catanzaro, tra il 27 ed il 31 agosto 2021. Ciascuna borsa è dell’importo di 1.000 euro lordi più la copertura delle spese di viaggio con partenza da una località Italiana, vitto e alloggio.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo accademia.gagliato@gmail.com, entro e non oltre il giorno 15 luglio 2021. Dato il carattere trasversale e sperimentale che connota la nano medicina, non è richiesta una laurea specifica.