L’acqua del miracolo nel cuore delle Serre: alla scoperta della “piccola Lourdes della Calabria”

Nel cuore impervio e suggestivo delle Serre calabresi, custodito tra i boschi di Torre di Ruggiero nel catanzarese, si erge un luogo che da quasi tre secoli e mezzo rappresenta uno dei poli spirituali più vivi del Mezzogiorno: il Santuario della Madonna delle Grazie. Definito da molti “la piccola Lourdes della Calabria”, questo complesso conserva intatto un fascino che va ben oltre i confini della devozione locale.

Le origini della struttura affondano nel XVII secolo, legate a una narrazione popolare trasmessa di padre in figlio. È il 1677 quando due contadine del posto, Isabella Cristello e Antonia De Luca, camminano tra i resti di un antico monastero in rovina.

La tradizione racconta dell’apparizione della Vergine Maria, che indica alle due donne un punto preciso del terreno invitandole a scavare. Dalla terra arida inizia così a sgorgare una vena d’acqua limpida, evento che segnerà per sempre la geografia sacra del territorio.

A quell’acqua prodigiosa la comunità locale e i primi viaggiatori iniziano ad attribuire prodigi, guarigioni e intercessioni. La notizia si diffonde rapidamente e il flusso di pellegrini trasforma la vallata in una meta costante di preghiera, attirando fedeli dall’intera regione e oltre.

Proprio per la centralità del simboleggio legato all’acqua e alle guarigioni, il luogo si guadagna l’appellativo con cui è celebre ancora oggi.

​Il culmine delle celebrazioni si raggiunge ogni anno a settembre, quando il borgo di Torre di Ruggiero registra l’afflusso di migliaia di devoti.

Tuttavia, la vera forza del santuario risiede nella sua continuità quotidiana: da quasi 350 anni le generazioni si succedono lungo i viali del complesso, portando con sé un patrimonio immateriale fatto di ex voto, promesse e speranze condivise.

Che lo si interpreti attraverso la lente della fede religiosa o da una prospettiva antropologica e storica, il Santuario della Madonna delle Grazie si conferma un caposaldo dell’identità calabrese, capace di resistere all’usura del tempo e ai mutamenti sociali.