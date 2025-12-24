Ladri sradicano e portano via un Atm, indagini dei carabinieri

Uno sportello automatico della Bcc Calabria Nord è stato sradicato e portato via la notte scorsa, lungo la Statale 18 Tirrena inferiore nel Comune di Santa Maria del Cedro. Al momento è in corso di accertamento l’entità del denaro contenuto nel dispositivo.

La scoperta è avvenuta stamani, quando sul posto si sono recati i titolari delle attività commerciali situate a fianco alla sede dell’Atm fuori sede, un bar-tavola calda e un’agenzia immobiliare.

Secondo quanto appreso, i ladri avrebbero agito indisturbati, considerando che gli edifici adiacenti non sono abitati in inverno, e potrebbero aver utilizzato un mezzo da lavoro per portare via il dispositivo dopo averlo sradicato dalle parete.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Dopo i rilevi effettuati direttamente sul posto, saranno cercate videocamere di sorveglianza, comunali e private, allo scopo di trarre dalle immagini elementi utili alle indagini.