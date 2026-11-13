Ladro “in pantofole” col piede di porco: sventato dalla polizia furto in un negozio h24

​ Il colpo sventato grazie alla chiamata al 112 NUE. Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi ai danni degli stessi distributori, aveva tentato un look “casalingo” per non dare nell’occhio.

​CROTONE – Un look decisamente singolare per un’incursione notturna che si è conclusa con l’arresto. È quanto accaduto la scorsa notte, quando gli Agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente all’interno di un esercizio commerciale adibito alla vendita automatizzata di bevande e snack, sventando un furto in atto.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 NUE, che segnalava la presenza sospetta di un individuo intento ad armeggiare all’interno dei locali con un pesante piede di porco in mano.

L’irruzione e il tentativo di scasso

​Giunti sul posto in tempi record, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo ancora all’interno del locale. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il ladro aveva precedentemente forzato la saracinesca d’ingresso, riuscendo ad aprirla parzialmente per introdursi furtivamente nell’attività.

Armato di piede di porco, stava concentrando i suoi sforzi su uno dei distributori automatici, con il chiaro obiettivo di scardinarlo per impossessarsi del denaro contante e dei prodotti alimentari e non custoditi all’interno.

La prontezza e la rapidità d’azione degli operatori hanno però interrotto sul nascere l’azione delittuosa, consentendo di bloccare e disarmare l’uomo prima che il furto venisse consumato.

Una vecchia conoscenza e il “travestimento” casalingo

​Dagli elementi emersi durante i controlli, l’uomo non sarebbe affatto nuovo a simili condotte: risulterebbe infatti già responsabile di precedenti colpi messi a segno ai danni dei medesimi distributori automatici.

A colpire gli inquirenti, oltre alla recidiva, è stato soprattutto l’abbigliamento del soggetto. Il presunto ladro si è presentato sul “luogo di lavoro” con un look tipicamente casalingo, indossando persino un paio di pantofole.

Una scelta bizzarra ma probabilmente calcolata: l’intento, con ogni probabilità, era quello di non destare sospetti, confondendosi con un comune avventore notturno o simulando una semplice passeggiata in abiti comodi per giustificare la propria presenza in zona. Un travestimento casalingo che, tuttavia, non è bastato a evitare le manette.