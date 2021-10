L’Aifa ritira due lotti di un farmaco contro l’ipertensione

L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro di sette lotti di Losartan (di ZENTIVA ITALIA SRL con sede a Milano in viale Luigi Bodio 37/B), farmaco contro l’ipertensione. All’origine del provvedimento un‘impurezza riscontrata dalla stessa ditta produttrice entro limite consentito in confezioni dei medicinali.

Il ritiro riguarda il LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 50 mg/12,5 mg “Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pvdc-AIC 045045022 lotto 2010919 con scadenza 8-2021, LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 50 mg/12,5 mg “Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pvdc-AIC 045045022 lotto 2030420 con scadenza 3-2022, LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 50 mg/12,5 mg “Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pvdc-AIC 045045022 lotto 2080920 con scadenza 8-2022, LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 100 mg/25 mg “Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pvdc-AIC 045045073 lotto 2640120 con scadenza 12-2021, LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 100 mg/25 mg “Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pvdc-AIC 045045073 lotto 2701120 con scadenza 10-2022, LOSARTAN ZENTIVA 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 039077211 lotto AR1699 con scadenza 01-2024 e LOSARTAN ZENTIVA 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 039077211 lotto ARL1A7 con scadenza.12-2021.

Il Losartan, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un farmaco usato nel trattamento dell’ipertensione essenziale in adulti e in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.