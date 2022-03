Laila Soufyane è la vincitrice della corsa benefica “Corri per un mattone”

“Premiata la vincitrice della corsa benefica “Corri per un mattone” la campionessa Laila Soufyane che corre per l’Esercito Italiano, e nel cui palmares oltre ai titoli nazionali vinti ed altre numerose gare su strada e pista, risaltano il titolo iridato di maratona nel Campionato del Mondo militare 2016, e la medaglia d’oro a squadre in Coppa Europa 2011 sui 10.000 metri”.

“La premiazione è avvenuta in Colleferro in via XXV aprile presso la rinomata e storica pasticceria e laboratorio di cioccolateria FRATTICCI che ha preparato un bel mattoncino in cioccolato fondente, e con la consegna di una maglia dedicata presso il punto vendita DECATHLON di Frosinone”.

“Nell’occasione è stato premiato anche lo squadrone della ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO rappresentato dal presidente Fadil Soufyane fratello di Leila, anch’egli campione di corsa e già maglia azzurra nella disciplina della ultramaratona. Presenti gli atleti che hanno dato lustro alla manifestazione, con la collaborazione del tecnico allenatore internazionale Marco Romano.”