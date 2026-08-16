L’Alba a Soverato come lezione di sociologia e di cultura

Non tocca a me, che ne sono stato parte notevole, lodare la riuscita della manifestazione, e ripeto solo quanto sentito da molti: l’afflusso di pubblico è stato valutato vicino al migliaio. Sono importanti, a mio avviso, delle riflessioni.

1. Una manifestazione riesce se è bene organizzata e se nulla si lascia al caso e al dilettantismo. Tutti i presenti possono confermare che l’Alba 2026 è stata ottimamente combinata per orari e ordine e strutture e mezzi tecnici, e merito di SOVERATO IN CAMMINO.

2. Il pubblico partecipe si è volentieri sottoposto a levataccia antelucana, pur di provare quanto di più intrinsecamente umano si possa avvertire: le emozioni.

3. Sappiamo di persone convenute dai paesi vicini, ma persino da località lontane come Paola.

4. I livelli di musica e teatro sono alti e professionali, come del resto ogni anno; e come tali sono stati sentiti dal pubblico.

5. Il quadro teatrale, volutamente breve (“teatro sintetico”, dicevano i futuristi: minimo di parole e intensità di senso) per rispettare esattamente i tempi del chiarore e del disco solare, metteva in scena un mito di evidente significato esistenziale: Titone non può morire, però nemmeno può vivere.

6. Qualcosa sulla classicità. Nessuno “ci libererà mai dai Greci e dai Romani”; ma gli antichi erano esseri umani come noi, e ciò ce li rende eterni e prossimi, e ci consente di evitare improbabili neoclassicismi umanistici, rinascimentali e illuministici. Per conoscere Romani e Greci bisogna conoscerli davvero, e nelle loro due lingue.

7. Sulla qualità ed eleganza della musica, non ci sono parole.

8. Tutto ciò ha richiesto, come ritengo sia ovvio, un aspetto finanziario. Ma di siffatto argomento non posso dirvi nulla, giacché nulla ne so e non me ne sono in alcun modo curato. Io sono responsabile solo del quadro teatrale, il quale (meglio chiarire, perché c’è sempre chi capisce male!) è solo mio, senza alcun intervento di chicchessia.

9. Penso si debba ringraziare l’Amministrazione Comunale per quanto ha fatto a beneficio dell’Alba. Penso anche a quanto si potrebbe fare, se altri, la Regione in testa, avessero una consistente e seria politica culturale e senza intoppi burocratici alcuni genuini e molti invece furbastri: politica culturale che la Regione Calabria ignora dal 1970 a oggi, Cabina di regia inclusa.

10. Ahimè, serve una triste riflessione. Per effetto di una maldigerita eredità di pianto greco, e di una cattiva esposizione scolastica, la cultura in Calabria viene intesa solo come depressione e malinconia (che sono due malattie, non due atteggiamenti spirituali!), e se uno non fa la faccia del funerale, nessuno lo stima; se la sa fare, giù cittadinanze onorarie di Belforte, e relativi comp€nsi. L’Alba ha dimostrato che non è affatto così, e che si può essere persone colte senza lamentazioni del passato e del presente, e senza utopie fasulle dell’avvenire. L’avvenire, dicevano i Greci, è sulle ginocchia degli dei, e non sulle fantasticherie ideologiche dei filosofi dilettanti.

Pubblico ora, nuovamente, l’Inno al Sole, invitando chi lo sapesse e volesse fare, a studiarlo.

Salve, dio Sole, che hai aggiogato al carro

luminoso i cavalli, e al tuo fulgore

svaniscono le ombre della notte

ed i sogni ingannevoli, timori

e speranze; e ora tu nel lungo giorno

e i raggi ardenti ci chiami alla vita,

com’è destino di ciascuno, amando

o detestando, o sopportando pena,

o breve fuoco di felicità;

e qualunque sia il dono che ci porti,

buono o funesto, noi ti salutiamo,

disco sublime che sali dal mare,

e bruci le nostre anime congiunte

tra le musiche e i versi, e le rincuori,

tra le note che seguono la luce.

Ulderico Nisticò