L’alba a Soverato, teatro e musica

Grazie al migliaio di presenti e partecipi e hanno provato emozioni; e a chi ha collaborato. I lettori stamani assenti troveranno presto notizie, nomi e fotografie, e si dovranno accontentare. Qui pubblico soltanto, dal mio quadro teatrale Alba 2026,

Inno al Sole

Salve, dio Sole, che hai aggiogato al carro

luminoso i cavalli, e al tuo fulgore

svaniscono le ombre della notte

ed i sogni ingannevoli, timori

e speranze; e ora tu nel lungo giorno

e i raggi ardenti ci chiami alla vita,

com’è destino di ciascuno, amando

o detestando, o sopportando pena,

o breve fuoco di felicità;

e qualunque sia il dono che ci porti,

buono o funesto, noi ti salutiamo,

disco sublime che sali dal mare,

e bruci le nostre anime congiunte

tra le musiche e i versi, e le rincuori,

tra le note che seguono la luce.

Ulderico Nisticò