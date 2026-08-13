L’alba a Soverato, teatro e musica

Grazie al migliaio di presenti e partecipi e hanno provato emozioni; e a chi ha collaborato. I lettori stamani assenti troveranno presto notizie, nomi e fotografie, e si dovranno accontentare. Qui pubblico soltanto, dal mio quadro teatrale Alba 2026,
Inno al Sole
Salve, dio Sole, che hai aggiogato al carro
luminoso i cavalli, e al tuo fulgore
svaniscono le ombre della notte
ed i sogni ingannevoli, timori
e speranze; e ora tu nel lungo giorno
e i raggi ardenti ci chiami alla vita,
com’è destino di ciascuno, amando
o detestando, o sopportando pena,
o breve fuoco di felicità;
e qualunque sia il dono che ci porti,
buono o funesto, noi ti salutiamo,
disco sublime che sali dal mare,
e bruci le nostre anime congiunte
tra le musiche e i versi, e le rincuori,
tra le note che seguono la luce.
Ulderico Nisticò