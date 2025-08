L’ALBA DEGLI DEI

Dramatis personae

• Ebe, Giovinezza, coppiera degli dei

• Iride, Arcobaleno, messaggera di Era

• Il dio Sole

SCENA 01 (non appena tutti sono radunati; meglio se ancora al buio): Ebe e Iride.

MUSICA AEREA, METAFISICA

EBE

Ti saluto, figlia di Taumante. Che fa qui, tu che sei l’Arcobaleno, Iride?

IRIDE

Ah, sei tu, dea della Giovinezza. Io sono qui perché sono qui: altrimenti, come cantò un poeta italiano, cambio sovente contrade.

EBE

L’ho sentito nominare, il poeta.

Riconosco te dai vivaci colori, o ancella di Era. Ecco perché alla regina degli dei è sacro anche il pavone.

IRIDE

Gli dei, e te lo sussurro ora che siamo sole e non ci sentono, sono gente strana. Del pavone proprio stasera parlerà l’autore di queste scene…

EBE

…ah, un altro famoso matto. E dove?

IRIDE

E dove, se no? A Montepaone. Ma ora ho da fare, figlia di Zeus: devo svegliare gli dei.

EBE

Immagino siano andati a dormire tardissimo, dopo una notte di nettare e ambrosia.

IRIDE

Quanto avrai lavorato a servirli, Ebe! Meno male che ti aiuta Ganimede.

EBE

Non mi fare spettegolare: altro che aiuto. Mio padre Zeus…

IRIDE

Ma senti, ma senti, è vero che rapì Europa proprio a Soverato?

EBE

Certo che no; però a teatro il falso è più vero del vero.

IRIDE

Cos’è questo teatro, Ebe.

EBE

Un gioco dei mortali: un folle scrive qualcosa, e tre pazzi ne ripetono le parole.

IRIDE

Cose da… pazzi. E la gente…

EBE

Si chiama pubblico, e oggi non paga, però spesso sì.

IRIDE

Paga per sentire follie?

EBE

E di che altro vivono, i vivi, se non di sensazioni del cuore?

Sono i mortali come se un divino

impastatore, con acqua di fonte

puro intridesse profumato grano,

e lo farcisse con i frutti scelti

molli e le spine ed il pungente sale,

e non diviene pane senza pena

di rosso forno. Così dentro ciascuno

bruciano amori e odi e meste angosce

ed improvvise gioie: e non vi è istante

di quiete senza noia. Ed essi cercano

la sofferenza e il gusto della vita.

Tale è il petto di chi dall’alba vive

e si addolora e gode e piange e ride.

Lode alla vita dei mortali, o cielo.

IRIDE

D’accordo. Ora, per svegliare gli dei e gli uomini, occorre la luce. La notte e il buio rigenerano le membra e la mente…

EBE

Ma è ora che le ombre dei sogni volino via. Occorre la vampa del Sole.

SCENA 02: Ebe, Iride, Sole

Entra il Sole.

[MUSICA: Charriot]

IRIDE

Dov’eri, divino Sole?

SOLE

Potete chiamarmi anche Elios.

Ero ad aggiogare i cavalli, frementi di voglia di correre.

EBE

Ahimè, velocemente correre è la natura del tuo carro, ed è irreparabile il tempo.

SOLE

Non è il momento di far questa greve filosofia, giovane dea. Io devo salire nel cielo, e ardere come fuoco sul mare.

Tornerò poi sui miei letti nel buio, e così è stato dai tempi di Urano e di Crono, e prima di ogni re degli dei.

IRIDE

Non si ferma mai la tua fatica, luminoso iddio?

SOLE

Null’altra sosta del lavoro è destinata a chi degnamente vive, se non la discesa nel Regno dei morti, che chiamano Ade.

EBE

Ma non è concesso agli dei di morire. Orsù dunque, divino auriga di cavalli immortali, risplendi sui pescatori delle onde.

IRIDE

Risplendi sui lieti sudori della gente dei campi e delle greggi.

EBE

Risplendi sugli artigiani tenaci.

IRIDE

Risplendi su chi difende la città con le armi.

EBE

Risplendi sulle donne intente al telaio e alla cura dei figli.

IRIDE

Risplendi sui sacerdoti e sui saggi.

SOLE

Io condurrò dalle criniere ardenti

i miei cavalli sulla sacra terra,

sulle città feconde di lavoro,

sui vecchi gravi di ricordi amari

e dolci, sugli amori delle giovani

desiderose di passione, prossime

a divenire madri, sugli atleti rapidi,

su quei camminatori lungo il mare

e sui ripidi monti, sulla vita

dagli infiniti aspetti, eterna guerra;

su tutto io condurrò il mio carro lieto.

IRIDE

E non dimentichi niente, Elio?

EBE

E non ci sono altri da illuminare, nel mondo?

IRIDE

E non ti ricordi del sublime inutile?

SOLE

Ditelo voi, mirabili fanciulle: chi altro ha bisogno dei miei raggi?

EBE

Ma questi affaticati spettatori, e che corsero qui da molto lontano.

che sono qui in estasi.

IRIDE

E infatti, il teatro vuol dire contemplazione.

SOLE

E chi altri, o bellissime?

IRIDE

I musici, coro delle Muse e di Apollo.

SOLE

E ai musici donerò la mia luce.

EBE

E non scorderai i saltimbanchi e guitti e giocolieri e comici dell’arte e istrioni…

SOLE

E la mia luce sia sugli attori.

E anche luce sia sull’usignolo delle Muse, il poeta.

MUSICA